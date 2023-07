Repensemos por qué Guatemala está como está

Guatemala está como está por las decisiones que hemos tomado en el pasado Ud. y yo. Guatemala está como está porque hemos permitido señalar, discriminar, asesinar, perseguir, insultar, hacer bullying, juzgar y condenar a quienes consideramos que no son iguales a nosotros. Guatemala está como está porque hemos permitido que nos roben y nos manipulen. Al que le quede el guante, que se lo plante.

Cuando dejemos de señalar al prójimo sin fundamento, por fin tendremos al gobernante que nos merecemos. Vida Amor de Paz

Olvidamos que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y hemos olvidado que el Creador nos ama a todos por igual, sin importar el color, credo o raza, seamos o no cristianos, católicos, evangélicos, mormones, judíos o musulmanes. Olvidamos que nuestro Señor espera que nos amemos los unos a los otros y vivamos en armonía en el mundo que Él creó. Para los que somos cristianos, en las Escrituras está: “No hay que juzgar al prójimo”.

En mis años de juventud, tuve un amigo que dejó de ser mi amigo cuando me contó que él por las noches se iba con sus amigos a la sexta avenida a buscar homosexuales para pegarles hasta dejarlos moribundos o sin vida, todo como un simple pasatiempo. Aquí vemos el extremo de odio que muchos profesan contra nuestros semejantes y son ellos quienes debieran ser juzgados con toda la fuerza de la ley.

Existen muchas realidades y cada uno de nosotros percibe el mundo de distinta manera porque Dios nos ha facultado con el libre albedrío para decidir de qué forma vivimos nuestra vida, siempre y cuando la vivamos en honestidad, moralidad y buen juicio.

Utilizar las redes sociales con el afán de desprestigiar al otro no es cristiano. Me ha llegado por internet toda clase de campañas negras y he podido comparar videos donde he visto cómo se falsea la verdad. Por ejemplo, me llegó un bonito video de Filgua con uno de los candidatos y lo convirtieron en un video de odio editado con un audio diferente. Así es como confundimos a la población, quien muchas veces no sabe distinguir el video adulterado.

También recibí un video de una fiesta de homosexuales donde aparecen extranjeros, todos vestidos de blanco, grabado a plena luz del día y en un Pent-house que no parece ser de Guatemala. A ese video le editaron una imagen de uno de los candidatos, vestido en traje oscuro y corbata y en un ambiente totalmente distinto y de noche. ¡Allí hacen creer que el candidato ha sido invitado a dicha fiesta y que los de blanco serán sus futuros ministros! Lo mismo sucede con frases fuera de contexto, que cuando se amarra un concepto o frases con otro distinto, induce al receptor del mensaje a creer cosas totalmente equivocadas y desvían la información desprestigiando al contrincante. Al que le quede el guante, que se lo plante.

¿Le daremos la razón a quien ha vivido una vida honorable y ha cumplido con los mandatos de Dios o a quien ha comprobado haber vivido una vida con mentiras, sin principios y sin escrúpulos? Al que le quede el guante, que se lo plante.

Según Fernando Leal, de la Iglesia Evangélica, le estamos pidiendo a Dios que bendiga a Guatemala pero a la vez seguimos maldiciendo al prójimo, cuando la Biblia dice: “Todo aquello que sembraras eso vas a cosechar”. Y continuó diciendo: “Para señalar a alguien hay que tener pruebas y no condenar solo porque alguien lo posteó en las redes sociales, y tampoco reenviar esos mensajes a los amigos. Por ello, todo el mundo es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. En términos legales se llama —La Presunción de Inocencia—”. Cuando dejemos de señalar al prójimo sin fundamento, Guatemala estará haciendo un tremendo progreso y por fin tendremos al gobernante que nos merecemos.