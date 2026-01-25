Godot ha llegado

Ruptura

Varios jefes de Estado y Gobierno han reconocido que estamos ante un nuevo orden mundial.

Es oficial, el sistema liberal internacional ha terminado. El modelo liberal institucional que se vino construyendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial ha sido oficialmente declarado muerto. Esto después de la última reunión anual del Foro Económico Mundial, donde el discurso más relevante de todos dejó las cosas claras. Nadie se lo hubiese esperado del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que con toda la valentía del caso dijo: “Hoy quiero hablar de una ruptura en el orden mundial, el fin de una ficción placentera y el inicio de una dura realidad… donde los principales poderes de la geopolítica han dejado de regirse por límites y restricciones”.

El primer ministro Carney no solo hace oficial lo que muchos advertíamos, pero reconoció también que llevamos años viviendo en una ficción y tristemente muchos líderes mundiales también siguen viviendo en una ficción. Podríamos señalar distintos momentos en los que esta ficción inició, pero para mí el telón de fondo de esta ruptura del orden mundial, como acertadamente lo ha descrito Carney, es la invasión de Ucrania por Rusia. El retorno de la guerra convencional como alternativa política. Es después de este conflicto que inició un 24 de febrero del 2022 que se han reactivado una serie de conflictos que estaban dormidos y el uso de la fuerza ha venido en aumento desde entonces. A las acciones rusas la han seguido acciones similares de parte de China, Israel, India, Pakistán, Afganistán, pero fue con la operación militar de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero que la indignación se hizo mundial.

Lamentablemente, la indignación no es suficiente para enfrentar el nuevo orden que se viene. Otro punto importante en la pasada reunión del Foro Económico Mundial fue la intervención de Howard Lutnick, el secretario de comercio de los Estados Unidos, quien dijo un uno de los foros que “la Globalización le ha fallado a occidente y a los Estados Unidos; es una política fallida”. Estas declaraciones generaron la indignación de otros participantes del panel, lo cual nuevamente es un reflejo del pobre liderazgo mundial. Después de haber presenciado todo un 2025 donde las políticas arancelarias de Donald Trump destruyeron el sistema económico y comercial mundial ahora resultan indignantes las declaraciones del secretario de comercio.

El nuevo orden mundial necesita de acciones concretas y nuevas estrategias para enfrentar las amenazas que este presentará, pero también aprovechar las oportunidades que se presenten.

La historia tiene su peso, y el canciller alemán, Friedrich Merz, lo advirtió sobre los riesgos de las políticas unilaterales: “En el siglo 20, mi país, Alemania, siguió este camino hasta su final más amargo. Llevó al mundo a un abismo negro” en referencia al inicio de la Segunda Guerra Mundial por los alemanas y aliados. Pero de nada sirve lamentarse de errores pasados si no se toman acciones necesarias, y Merz lo sabe, y reconoció que la defensa de Europa es su principal prioridad, falta ver qué acciones llevarán a cabo.

Por último, Guatemala también tiene que tomar una decisión sobre qué rol quiere jugar en este nuevo orden mundial, empezando por el papel que jugamos en la región. Lo primero sería abandonar la visión idealista que domina nuestra diplomacia desde mediados del siglo pasado y actuar con más voluntad por aprovechar nuestra posición geoestratégica. Como bien dice una amiga, o te sientas a la mesa o estás en el menú. ¡Feliz domingo!