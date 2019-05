Estas elecciones generales se caracterizan por una tremenda incertidumbre, producto de la judicialización de la política, así como de la ausencia de información y mucha desinformación. Por eso, es una mina de oro el sitio electrónico Saber Votar Gt, creado por jóvenes periodistas, programadores y comunicadores, junto con colegas que hicieron algo similar en México. “El país nos necesita informados, valientes, participativos y formados. Necesita que sus ciudadanos sepan votar,” manifiestan los creativos en la introducción.

Van a lo básico. Los votantes tenemos que conocer a los candidatos y sus propuestas programáticas. Nos ofrecen una fotografía del aspirante a la Presidencia, su afiliación partidista, y una ficha técnica que amplía la información sobre cada personaje.

Este ejercicio va más allá del tradicional intento por posicionar a los partidos políticos a lo largo de una recta que distingue a la izquierda de la derecha. Rompe esquemas. Los jóvenes creativos pretenden guiar nuestra decisión de voto con base en las respuestas de los políticos a ocho preguntas. Estas giran en torno a la economía, vida, educación, familia, libertad, matrimonio, seguridad y salud. Los valores que mueven al equipo de Saber Votar se ven reflejados en la depuración de los ocho ejes.

En la sección titulada “Evaluación temática”, podemos ver condensados los resultados obtenidos hasta la fecha. Es una gran matriz con los 20 candidatos y sus respectivas respuestas. Visualmente, funciona como semáforo: el cheque verde significa que el candidato está de acuerdo con el planteamiento hecho por Saber Votar, una equis roja indica su rechazo y un signo amarillo señala indefinición. Además, unos candidatos aún no han respondido la encuesta y otros, como Alejandro Giammattei y Estuardo Galdámez, se negaron a responder.

El sitio Saber Votar nos ayuda a razonar ordenadamente sobre esta contienda electoral. Quizás Ana quiera votar por alguien que combata la inseguridad, mientras que a Beto le interese más que el próximo presidente crea en la libertad de mercado. Podemos comparar a la oferta electoral por tema y globalmente.

Justamente el tema económico llama la atención. El glosario del sitio es claramente pro libre mercado. Curiosamente, algunos candidatos que públicamente esgrimen tendencias socialistas, respondieron favorablemente. Los partidos Victoria, Convergencia, Humanista, PPT, Creo, Unidos, Encuentro por Guatemala, Unionista y PAN se apuntaron un cheque verde. Edwin Escobar, de Prosperidad Ciudadana, respondió negativamente a tres preguntas: economía, libertad y salud. Se retrata así como alguien que confía más en la intervención gubernamental que en la libertad ciudadana.

Saber Votar abona a un voto más racional y menos emotivo. Carroll Ríos de Rodríguez

Suscitó cierto rechazo la pregunta respecto del sistema de educación. Saber Votar se inclina por subsidiar la demanda y no la oferta educativa recurriendo a bonos escolares, y aboga por una mayor flexibilidad en la provisión de dichos servicios. Amilcar Rivera, Anibal García y Benito Morales objetan a este tipo de reforma educativa.

La utilidad de la herramienta disminuye los restantes candidatos no responden el cuestionario. Además, sabemos que elegimos promesas, no hechos. Durante la campaña, los candidatos pretenden agradar a todos y hasta falsean sus preferencias para ganar nuestro voto. Por eso, el voto siempre tiene un elemento de apuesta, pero no obstante estos bemoles, vale la pena consultar Saber Votar antes del 16 de junio. Por otra parte, al responder el cuestionario, los políticos se enteran de los temas que inquietan al electorado. Una vez en funciones, podemos usar sus respuestas en Saber Votar para exigirles que actúen en consonancia con sus ofrecimientos.