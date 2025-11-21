Registro Akásico

Se escuchan los tambores de guerra

Centroamérica con posiciones diversas en medio de una disputa geopolítica

Colocarse tras un caballo y molestarlo solo anuncia: una coz. La política internacional se ha enrarecido. Ofrecer declaraciones retadoras o de condena a las potencias es erróneo.



Si se enfrentará algún tipo de embate, de nada sirve denunciar acciones imperialistas agresivas, recordar la historia del siglo XVIII y mucho menos, confiar en el derecho internacional. Hay que abstenerse de molestar a un poder en decadencia pues se vuelve agresivo; tampoco una potencia en ascenso se comprometerá con una política exterior de un pequeño país imprudente.



Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, solicitaron el 11% del presupuesto 2026 para el Ejército y 7.4%, para seguridad pública. Este mes atracó el buque hospital Arca de la Ruta de la Seda 867, de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. El barco tiene capacidad de realizar más de 60 procedimientos quirúrgicos y atender en una jornada a más de 300 pacientes. Esa visita forma parte de la Misión Armonía 2025, para demostrar la voluntad del Gobierno chino de ofrecer amistad sin solicitar prestaciones a cambio.

Controlar el alcance de las declaraciones en materia internacional es base de la neutralidad activa.



El ministro general del Ejército, Julio César Avilés, ha estado muy activo. Firmó un acuerdo bilateral con el general de cuerpo Álvaro López Miera, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, en su visita a la isla a inicios de mes. El militar nicaragüense previamente había realizado una gira de trabajo por la República Popular China, para contribuir a la paz global, dijo. A continuación viajó a Rusia, donde se entrevistó con el ministro de la Defensa, Andréi Beloúsov, para coordinar la cooperación militar recibida por su país. Existen programas de capacitación en ciberseguridad y se han formado un centenar de pilotos aptos para tripular cazas rusos, aunque no tienen ningún avión, por el momento. Como se comprende, los plazos para potenciación de la fuerza aérea serían muy cortos, pues bastaría transportar los aviones.



Por su parte, El Salvador tiene en operación un muelle turístico construido por China, en el puerto de La Libertad. Guatemala pareciera despertar por el ruido sonoro de dos mares, pues solicitó apoyo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para la ampliación del puerto Quetzal. El embajador Tobin John Bradley enumeró la entrega de tres lanchas Silver Ships de respuesta costera, 21 cuatrimotos Polaris, dos camionetas Ford F-450 y 20 lanchas de caucho Zodiac. El presidente Bernardo Arévalo, al agradecer la donación, puntualizó que negarán a los criminales la libertad de tránsito, obstruirán rutas e interceptarán operaciones.



Cada país desarrolla su geoestrategia. Las grandes potencias se acercan a los gobiernos para estrechar lazos de cooperación. Los pedidos pueden ser por un frenesí militarista, favorecer los deseos de incremento de negocios o la represión al crimen organizado. Lo importante es mantener la sensatez. En esta hora significa: no expresar compromisos en asuntos bélicos globales. La neutralidad activa se manifiesta al dejar de ofrecer fuertes declaraciones de alcance global, no molestar a las potencias y evitar caer en las trampas urdidas por intereses de las potencias, de carácter agresivo o hipócrita. Es mejor abstenerse en las votaciones de Naciones Unidas antes que hacer bloque con países prestos a condenarnos. De esos, no se recibe mayor cosa. Unas cuantas becas a empleados diplomáticos o invitaciones a eventos declarativos no justifican dañar importantes relaciones comerciales, exponerse a recibir ataques oenegeros o condenas en organismos cooptados por intereses espurios.