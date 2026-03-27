Imagen es percepción

Semana Santa, percepción más allá de las imágenes

Pocas fechas logran atravesar los siglos sin perder vigencia.

Cada año, la Semana Santa —que se inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección— se celebra como la conmemoración más significativa para el cristianismo, al centrarse en la Resurrección de Jesús. Su ubicación en el calendario no es casual, ya que está ligada a que la crucifixión ocurrió en el contexto de la Pascua judía. Los Evangelios aluden a este momento en la Última Cena, cuando Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la festividad que recordaba la liberación del pueblo judío de Egipto.

Es una invitación implícita a detenerse, a observar, a confrontar aquello que suele evitarse en la rutina diaria.

Pero Semana Santa no es únicamente una fecha en el calendario ni una tradición heredada. Es una de las pocas narrativas que han atravesado la historia sin diluirse, porque no depende de escenarios ni de formas externas, sino de una verdad que toca lo más profundo de la condición humana. Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades recordaban los últimos días de Jesucristo, no como un ritual vacío, sino como el acontecimiento que redefinía el sentido del sacrificio, el dolor y la esperanza.

En esencia, la Semana Santa es una secuencia que trasciende lo religioso para instalarse en lo universal. La entrada en Jerusalén, la traición, el juicio, la cruz y el silencio del sepulcro no son solo episodios históricos. Son símbolos que describen, con una precisión sorprendente, los ciclos internos del ser humano. Todos, en algún momento, enfrentan el sufrimiento, su propia noche, su propio desierto.

Lo verdaderamente significativo no está en la representación externa de estos eventos, sino en lo que evocan. La figura de Jesucristo ha sido interpretada desde múltiples perspectivas a lo largo de los siglos, pero hay un elemento que permanece inalterable. La idea de entrega. No como debilidad, sino como una forma radical de fortaleza. En un mundo que premia la imposición, esta narrativa propone algo distinto. El poder de lo invisible, de lo silencioso, de lo que no necesita imponerse para transformar.

Incluso en contextos no religiosos, la Semana Santa introduce una pausa difícil de ignorar. Hay una sensación de transición, como si el tiempo dejara de avanzar con la misma velocidad. No todos la nombran, pero muchos la perciben. Es una invitación implícita a detenerse, a observar, a confrontar aquello que suele evitarse en la rutina diaria.

Desde una mirada histórica, su permanencia no responde únicamente a la tradición, sino a su capacidad de dialogar con preguntas esenciales. Qué significa el amor. Qué significa el sacrifico. Qué significa volver a levantarse. Son interrogantes que ninguna época ha logrado responder del todo, y, sin embargo, esta narrativa sigue ofreciendo un marco para enfrentarlas.

Hay también una idea que no siempre se dice de forma explícita. La cruz, más allá de su significado religioso, simboliza ese instante en el que todo parece derrumbarse. Cuando el control se pierde y la incertidumbre domina. Sin embargo, es justamente en ese punto donde empieza lo verdaderamente importante. Cuando parece que todo se derrumbó, en realidad puede estar empezando algo nuevo, pero todavía no lo vemos.

La Semana Santa no impone respuestas; sugiere caminos. No exige creencias; propone reflexiones. Y cobra aún más sentido en un mundo que está al borde de una tercera guerra mundial, tensiones globales y una evidente crisis moral que desdibuja valores y certezas. En medio de ese ruido, surge una idea silenciosa, pero profundamente disruptiva. Que las transformaciones más importantes no ocurren en lo visible ni en el estruendo del poder o del conflicto, sino en ese espacio íntimo que, por un instante, nos obliga a detenernos y mirar hacia dentro.