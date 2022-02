Si los alcaldes no prestan atención, el abismo espera

Después de ver las condiciones del clima de los últimos días en Guatemala, en especial por el frente frío que nos entró y ocasionó inundaciones en Izabal, me entra la duda de si los alcaldes de todo el país ya están tomando el asunto en serio para lo que se avecina. Tanto las sequías como las lluvias torrenciales se han incrementado sin que evitemos que se conviertan en desastres. Por lo tanto, es momento de que los alcaldes de toda la República tomen en serio proyectos ambientales de cara al cambio climático.

Algunos alcaldes se olvidan de los embalses, de plantas de tratamiento de basura, de tratar las aguas negras y de hacer reforestación. Vida Amor de Paz

A los alcaldes me permito sugerirles que presten atención a nuestra historia precolombina.

Cuando los antiguos mayas vivieron por miles de años en perfecta armonía entre el progreso y la naturaleza, les llegó el día en que quizás olvidaron su cosmovisión. Al pasar por terribles cambios climáticos, en vez de recurrir a medidas austeras optaron por los excesos. Construyeron un mayor número de edificaciones, y para ello deforestaron todos sus bosques para la elaboración de cal. Su propósito era demostrar su poderío a los demás vecinos, a costa de la construcción de sus majestuosos templos, y cada uno de ellos requería la remoción de 647 hectáreas de bosque.

Según el Dr. Tomás Barrientos, connotado arqueólogo guatemalteco, cuando llegó la crisis climática a las puertas de los antiguos mayas, los gobernantes no pudieron responder, pues habían llegado al límite de sus capacidades.

Fue así como el problema se exacerbó. En vez de invertir en mejores sistemas de riego, o en mejorar sus sistemas de agricultura ante la falta de agua, invirtieron en sus majestuosos templos de paredes excesivamente gruesas, en sus trajes, ajuares ceremoniales y plumajes; en rituales de exquisita majestuosidad y en la elaboración de piezas de arte: collares, aretes, adornos con piedras de obsidiana y joyas de jade imperial. La realeza quería demostrar opulencia y fueron estos excesos las primeras señales del colapso que les esperaba.

Según Tomás Barrientos, los antiguos mayas dejaron de creer en sus gobernantes porque les prometían mucho de lo que luego no podían cumplir. Barrientos menciona que el declive maya no se puede explicar solo por el asunto demográfico, climático o ecológico, sino por muchos otros factores. En cierta forma apaciguaron por un tiempo a la sociedad con sus fenomenales rituales, pero al no atacar los problemas de fondo, un día, la civilización maya colapsó.

¿Cómo se compara la historia de nuestro pasado con nuestro presente? ¿Están los alcaldes más interesados en invertir en la obra gris, que es ajena a los requerimientos puramente municipales, que en velar por lo que les es pertinente? ¿Son los campos de fútbol o canchas de básquet lo que les interesa para quedar bien con sus electores o es lo que les requiere el Código Municipal?

Según César Barrientos, consultor en Ciencias Ambientales y Ecotecnología, muchos alcaldes ni siquiera velan por el tratamiento de aguas negras. En vez, se dedican a hacer centros de salud que no les corresponde, siendo la tarea del Ministerio de Salud. Hacen escuelas, cuando en realidad es tarea del Ministerio de Educación. Construyen puentes, cuando es tarea del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas.

Ojalá este año 2022 veamos muchos más alcaldes haciendo la obra que les es pertinente y le dejen todo lo demás a los otros ministerios.