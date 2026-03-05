Siglo XXI y contando

Aleph

Otro 8 de marzo se acerca, y contando.

En las fiestas de San Fermín 2016, en España, se inicia el caso de “La Manada”, una agresión sexual grupal a una joven de 18 años, realizada por cinco jóvenes que grabaron la violación con sus teléfonos. El procedimiento judicial despertó una reacción política, social y mediática sin precedentes en todo el país. A partir del caso, se revisó el Código Penal español, para que cualquier delito contra la libertad sexual se considerara una violación. Finalmente, la sentencia llegó del Tribunal Supremo, que condenó a los jóvenes por el delito de violación.

No violan por ser psicópatas, sino porque están completamente seguros de la impunidad que tienen.

El caso Epstein reventó en Estados Unidos en 2019, pero una década antes, Jeffrey Epstein había sido acusado en Florida por abuso sexual de niñas y adolescentes menores de 18 años. Epstein, amigo de ricos y famosos de todas las esferas a nivel mundial, logró que el mismo fiscal federal lograra entonces un acuerdo conveniente para él. Detrás de esta fachada de amistad, había una red que había captado, manipulado y explotado a más de mil mujeres y niñas durante 20 años. Millones de archivos han salido a luz y la lista de testimonios y nombres sigue creciendo, hasta tocar a políticos en el poder, que hoy intentan desviar la atención sobre el caso, produciendo guerras y conflictos políticos en todo el mundo.

En el 2020, en otra parte del mundo, surge la historia de Gisèle Pelicot, que cambió la vergüenza de lado. A partir de su testimonio público, se conoció que, durante más de 10 años, Dominique Pelicot, el esposo, había usado un sitio web con más de 500 mil visitantes al mes y otras plataformas de mensajería para identificar a hombres en un radio cercano a su casa, con el fin de que invitarlos a violar a su mujer, a quien drogaba con un fuerte sedante todas las noches antes de dormir. Más de 80 hombres, la mayoría desconocidos, la violaron frente a él, mientras ella estaba inconsciente, durante una década y en su propia casa del pueblo de Mazan, al sur de Francia. En el juicio, Dominique admitió haber drogado habitualmente a Gisèle, para que abusaran de ella y agregó: “Soy un violador”. La Policía identificó a varios de los sospechosos en los videos que fueron presentados como prueba. Dominique lo había grabado todo y Gisèle lo descubrió y tuvo que procesarlo por cuatro años, antes de decidirse a sacar el caso a luz.

En el 2023, la Policía de la Moralidad golpeó brutalmente a la joven iraní de 16 años Armita Garavand, por no llevar el hiyab (velo) puesto en el metro de Teherán. Tras 28 días en coma, falleció. En el 2022, Mahsa Amini, otra joven iraní de 22 años, había muerto por la misma razón y en circunstancias parecidas. Ambos casos provocaron una fuerte indignación social en aquel país y el mundo. Hay agentes de esa Policía y agentes parapoliciales que tienen el derecho de imponer a las mujeres las normas de la república islámica. Las niñas y las mujeres pueden ser gaseadas, insultadas, lapidadas, golpeadas hasta la muerte, violadas o enviadas a prisión si no cumplen dichas normas. De hecho, en países como Irán, la edad legal de las niñas para casarse es a los 13 años.

La realidad está llena de criminales “encantadores” que, en privado o en público, cometen los crímenes más horribles. Estas son solo algunas historias, pero las cifras de violencia contra las niñas y mujeres siguen hablando recio. Mucho llega de la mano de hombres “normales” como el esposo, padre y abuelo “atento” de Pelicot, o como tantos más, lo cual prueba que los violadores son, muchas veces más de las quisiéramos, hombres comunes y corrientes de nuestro entorno, y que muy pocos tienen el perfil de Jack el Destripador. Esto confunde, porque no violan por ser psicópatas, sino porque están completamente seguros de la impunidad que tienen y del sistema que los respalda, incluyendo a muchas mujeres. Otro 8 de marzo se acerca, y contando.