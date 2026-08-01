Con otra mirada

Sobre el regreso de Miguel Ángel

El proyecto de monumento presentado sigue sin satisfacer lo que el Gran Lengua merece en su ciudad natal.

Por declaraciones a Prensa Libre (16Jul2026) del ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, sabemos que los restos mortales del Gran Moyas vendrán a Guatemala el 15Oct2026 y que serán inhumados el 19, en la explanada del Centro Cultural que lleva su nombre, en la colina de San José Buena Vista, ciudad de Guatemala. Esas declaraciones ponen fin a la disputa de si convenía o no sacarlos del cementerio parisino Père-Lachaise, en donde pidió ser enterrado, y está rodeado de otras luminarias universales.

El proyecto de monumento presentado sigue sin satisfacer lo que el Gran Lengua merece en su ciudad natal.

El 2024, 50 años de su fallecimiento, fue declarado por el Estado año de Miguel Ángel Asturias (1899–1974), y dispuso erigir un monumento.

Los guatemaltecos, lo sabemos muy bien, somos parcos en reconocer virtudes ajenas, al tiempo de ser muy ágiles en endilgar e inventar defectos a los demás. El resultado de esa fea realidad, es la ausencia de héroes en nuestro repertorio histórico y ciudadano. Falencia que recrudece por defectos ancestrales que no hemos sabido desestimar y menos, superar: racismo, discriminación y ninguneo sistemático. De esa cuenta, la clase dominante se encargó de crear falsos héroes, de personajes que les han sido útiles para permanecer en el poder. Ejercicio que ha recrudecido en los últimos años con la incursión del narcotráfico en la política, de la que han surgido presidentes, diputados, alcaldes y otros funcionarios; algunos transformados en figuras de pacotilla con aspiraciones presidencialistas.

Valga ese paréntesis para volver al Premio Nobel de Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias —MAA—, forjador universal del realismo mágico que, por las razones expuestas, aquí, es desconocido. En su momento fue políticamente rechazado y ninguneado por la clase dominante que suele ser esencialmente inculta.

El 26Jun2026, junto a otros ciudadanos dedicados a diferentes ámbitos de la cultura, expusimos al ministro Méndez Salinas acciones que más allá del monto de su inversión, requieren de decisión política y gestión administrativa, convencidos de que forjarían una positiva imagen de su misión, así como la del gobierno que preside Bernardo Arévalo. Los proyectos propuestos son de rápida ejecución con el objeto de marcar un sano precedente en la administración de la cosa pública.

Comento el proyecto relativo a los restos de MAA. El concurso convocado por Cultura y Deportes en 2024 puso en evidencia un principio fundamental: desconocer la diferencia entre monumento a un personaje y un monumento funerario, que es lo que debió convocar; de ahí su fracaso. Miguel Ángel Asturias merece un monumento funerario de relevancia, destinado a ser foco de atención educativa, cultural y turística, que genere y proyecte identidad cultural. De ahí que, en mi opinión, se deban considerar los siguientes aspectos:

1. Debe hacerse un Monumento Funerario, no un monumento a su imagen.

2. Ser ubicado en el Centro Cultural que lleva su nombre.

3. Que la estatua del ingeniero Efraín Recinos, en la plaza, sea trasladada al vestíbulo del teatro, cuya sala lleva su nombre.

4. Que el Monumento Funerario sea ubicado en sitio preponderante de la plaza, georreferenciado al centro histórico de la ciudad de Guatemala y París y, sobre todo, concordante con el paisaje y composición con el gran teatro.

Nada de eso fue considerado. La imagen del proyecto de monumento presentada en Prensa Libre sigue sin satisfacer lo que el Gran Lengua merece en su ciudad natal.