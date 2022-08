¿Somos simplemente espectadores?

Después de leer una columna escrita por Emilio Méndez, titulada El Síndrome del Espectador, me he inspirado en escribir esta columna que trata básicamente de la inercia que vemos en nuestra sociedad. Con ello quiero referirme a todos aquellos que al ver pasar frente a sus narices grandes atrocidades cometidas no hacen nada al respecto y siguen su camino, pues creen que alguien más tendrá las agallas de detener la acción cometida.

Los guatemaltecos no es que seamos indolentes a todo lo malo, pero nos creemos impotentes en poder hacer algo. Vida Amor de Paz

Los guatemaltecos no es que seamos indolentes a todo lo malo que sucede a nuestro alrededor, dígase hurtos, crímenes, extorsiones, malos tratos, discriminaciones, falsedades, abusos de poder, violaciones de los derechos humanos y demás. Todo lo contrario, nos duele, pero nos creemos impotentes en poder hacer algo.

Los pocos que nos oponemos muchas veces salimos golpeados e intimidados, razón por la que las cosas siguen tal cual. Cito textualmente a Emilio Méndez, que dice así: “Frente a una emergencia, las personas suelen observar en grupo y delegan su responsabilidad esperando que alguien más haga algo. Cada uno espera que sea el otro el que resuelva y mientras tanto el problema crece y estalla, cuando pudo haber sido detenido y resuelto”.

Esto me recuerda la iniciativa de ley 6054 que se está promoviendo y que nada bueno le trae a Guatemala. A base de poder dan rienda suelta a sus intereses, pues saben que nadie les detendrá. Increíble, pues a pesar de la gran cantidad de sectores que están en contra de dicha iniciativa y lo hayan expresado con justificaciones técnicas válidas, el oficialismo lo avala para convertir al MARN en un súper ministerio, controlando el presupuesto de las principales instituciones de competencia ambiental del país.

Recordemos que dicho ministerio no tiene la experiencia para llevar sobre sus hombros a tantas instituciones juntas, y por ende, en vez de fortalecerlas, las debilitará, tal y como le pasó a Honduras, al igual que Brasil, quienes tuvieron que dar marcha atrás a su ley. No obstante, el ministro de Ambiente, Mario Rojas, ha adelantado el anuncio de que la iniciativa va a pasar a toda costa, aunque no todos los diputados de la Comisión de Ambiente estén convencidos de firmar.

De pasar la ley 6054, se dañará la gestión ambiental de Guatemala, se lesionará la libertad de la industria, comercio y trabajo, y se debilitará la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos naturales, por lo que es incomprensible por qué insisten en pasarla. Lo insólito es que la Comisión es presidida por el diputado del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), fundado por Mario Estrada, quien guarda prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Esta iniciativa la presentó la presidenta del Congreso, Shirley Rivera (Vamos), junto a los diputados Julio César Long (FCN-Nación), Carlos Enrique López (UNE), Efraín Menéndez Anguiano (Valor), Marvin Alvarado (BIEN)_ y Aníbal Rojas (Viva), hermano del ministro de la cartera. De ser aprobada, el MARN pasará de un presupuesto vigente de Q236.2 millones durante el 2022 a uno triplicado de Q646 millones.

Hasta el momento, el dictamen favorable lo han firmado Martínez Hernández, Jaime Augusto Lucero (UCN), Édgar Reyes Lee (UNE), Aree Alvin Aguilar López (Vamos), Aníbal Estuardo Rojas (Viva), Maynor Estuardo Castillo (UCN), José Gabriel Barahona (Bien) y Duay Antoni Martínez Salazar (Vamos). Solo falta una firma. Si llega al pleno, esperamos que la mayoría de diputados tengan las agallas para no dejar pasar esta preocupante ley.

No podemos seguir siendo simples espectadores, permitiendo que nos golpeen una y otra vez como con guantes de box y que Guatemala se siga hundiendo.