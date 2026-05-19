De mis notas

Taiwán: más allá de la geopolítica

Una pequeña isla en medio de un desacuerdo grande.

Hay una pregunta que los análisis geopolíticos raramente hacen: ¿para qué sirve el poder si al final nos puede destruir a todos?



La planteo porque la semana pasada Trump regresó de China. Se reunió dos días con Xi Jinping en Pekín. Hubo protocolo, banderitas y los CEO de las empresas más grandes del mundo sentados a la misma mesa. Y, al final, Xi dijo algo que merece más atención de la que recibió: “Si el asunto de Taiwán no se maneja bien, habrá conflicto”. Vale la pena detenerse ahí.



Taiwán es una isla más pequeña que Guatemala. La mayoría no sabría ubicarla en un mapa. Y, sin embargo, en sus fábricas se produce más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo —chips sin los cuales no funciona un teléfono, un automóvil, ni casi cualquier sistema inteligente moderno—.



Pero Taiwán es más que tecnología. Es geografía. Quien controla esa isla controla el paso obligado de casi un tercio del comercio marítimo mundial —el petróleo que calienta hogares en Europa, los productos que llenan supermercados en América, las materias primas que mueven las fábricas de Asia—. Quien domina los mares domina el comercio, y quien domina el comercio domina el mundo. Taiwán es la llave de esa cerradura. Alrededor de ella se extiende una cadena de islas —Japón, Okinawa, Filipinas— donde Estados Unidos ha apostado bases militares durante 80 años para que nadie más pueda cerrarla. China lo ve como una jaula. Estados Unidos lo llama seguridad. Taiwán vive en el epicentro de ese desacuerdo.



China quiere esa isla por historia, por orgullo y por poder. Estados Unidos la protege porque, sin ella, el equilibrio del Pacífico colapsa y, con él, el orden que ha mantenido la paz desde 1945. Ese es el nudo. Pero no es lo que más preocupa.

La idea de hacernos la guerra por fronteras, por chips o por hegemonía resulta indigna de nuestra propia humanidad.



Lo que preocupa es algo que Graham Allison, de Harvard, documentó con rigor: las grandes crisis entre potencias raramente terminan como sus protagonistas imaginaron (Allison, 2017). No siempre por error —a veces, por exceso de confianza—. Sea porque el líder subestimó al adversario, sea porque el estratega creyó tener una oportunidad que no existía. Por eso, Taiwán merece atención.



Detrás hay más actores de los que aparecen en las noticias. Rusia coopera con China más de lo que admite. Corea del Norte es un comodín mesiánico impredecible. Irán, otro polvorín. Una coincidencia de intereses con un objetivo: que el orden mundial se fragmente.



He intentado acercarme a este tema a través de las fuentes más serias disponibles. La conclusión es que estamos en un momento en que las decisiones de unos pocos hombres pueden afectar la vida de miles de millones que nadie consultó. Y aquí regreso a la pregunta del principio.

Vivimos en un planeta diminuto. Al mirar hacia arriba en una noche despejada recordamos que somos un puntito entre galaxias. En ese contexto, la idea de hacernos la guerra por fronteras, por chips o por hegemonía resulta indigna de nuestra propia humanidad.



No hay que ser ingenuo. Sabemos que el poder existe y que ignorarlo es peligroso. Pero hay una dimensión humana que trasciende la geopolítica. Toda persona tiene una dignidad que ningún Estado puede suprimir. Y la paz, cuando se pierde, se lleva consigo lo que ninguna victoria devuelve jamás. Porque la historia nos enseña que siempre ha habido guerras. Pero también siempre hubo líderes que eligieron no hacerlas.



Dios mediante, esa será siempre la mejor opción.