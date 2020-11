India es el segundo mayor productor y exportador de té del mundo. El té de la India es una de las selecciones favoritas entre los amantes del té en el mundo. El té es una bebida inmensamente popular en la India, lo cual la convierte en el mayor consumidor de té (chai) del planeta. Entre las principales variedades de té indio se encuentran Darjeeling, Assam y Nilgiri. El té ha existido por siglos y de diferentes maneras en la India. Sin embargo, fueron los británicos quienes lo hicieron popular e iniciaron el cultivo comercial de este. Pronto, el Masala Chai fue creado y se estableció como un híbrido de la tradición india y británica.

El Masala Chai es la forma de té (chai) indio que más gusta y se consume. Cuenta con diversas variedades que dependen de la región y la temporada en que se sirve. El Masala Chai se prepara agregando varias especias al té como cardamomo, jengibre, canela, pimienta negra y clavo de olor.

Sin importar en qué lugar de la India se encuentre, probablemente no estará muy lejos de un puesto de chai, pequeñas ventas que poseen nombres singulares y que se encuentran en diferentes partes del país. El té que se vende en estos humildes puntos de venta, al lado del camino, es con frecuencia el más asequible y el más delicioso, la bebida ideal para cualquier tipo de clima.

La mayoría de los puestos de chai, al igual que los cafés, también son lugares propios para socializar, ya que personas de todas las edades y de diferentes ocupaciones convergen y platican de cualquier cosa como las últimas noticias, eventos políticos, deportes, negocios e incluso el clima. En años recientes se ha visto un incremento en los locales especializados en chai, los cuales son versiones modernas de las ventas tradicionales e incluyen aspectos de conveniencia como servicio de internet inalámbrico y un ambiente perfecto para degustar una tasa de té. La juventud de la India se ha convertido en el mercado objetivo de estos lugares especializados en chai.

Encontré una conexión entre Guatemala y el té indio cuando visité las instalaciones de la Junta del Té de la India, en la ciudad oriental de Calcuta, en diciembre de 2019. Cuando llegué a la oficina del presidente fui recibido con peculiar calidez. Durante el curso de mi conversación me enteré de que la industria del té en la India posee un lazo fuerte con Guatemala. Me explicó que el pasto Guatemala (Tripsacum Iaxum), nativo de Guatemala, se emplea para mejorar el suelo, lo cual es esencial para cultivo del té en la India. Luego de varios años de cultivo, el suelo pierde sus nutrientes y requiere fertilización natural. Las plantas de té que han cumplido cierto número de ciclos de producción se remueven y se procede a plantar pasto Guatemala por un período de dos años, para rejuvenecer el suelo. Este proceso es conocido como rehabilitación de suelo. El pasto Guatemala tiene raíz profunda y mejora el campo con los nutrientes necesarios, ya que provee biomasa y materia orgánica. Asimismo, el suelo recibe oxigenación, nutrientes y la capacidad de retención de agua. Las raíces profundas del pasto también absorben nutrientes de capas de la tierra a las que una planta de té no tiene acceso normalmente. El pasto Guatemala se ha convertido en una parte integral de la industria del té de la India y permite que el cultivo de nuevas semillas se dé de forma exuberante. A pesar de que se han empleado otras variedades para rejuvenecer los suelos para cultivo, el pasto Guatemala ha probado ser el más exitoso en el proceso de rehabilitación en plantaciones por toda la India.

La industria del té de la India, y los amantes de esta bebida, le deben mucho a Guatemala cada vez que dan un sorbo a su Masala Chai.