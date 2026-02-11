Meta humanos

¿Teleférico o no teleférico? Esa no es la pregunta

¿Cómo hacemos para que esta ciudad funcione?

¿Cómo hacemos para que esta ciudad funcione? Esa es la pregunta.



Horas, vidas, economía, salud mental y salud física… perdidas en el tráfico de una ciudad con distancias cortas y tiempos absurdos para trasladarnos.

En los últimos 10 años se le ha apostado únicamente a la movilidad en vehículo individual, construyendo pasos a desnivel enfocados en los carros. Esto ha excluido otros medios de transporte más eficientes y ha generado una demanda exponencial que hace que el parque vehicular crezca cada año en proporciones monstruosas.

El reto es mover personas de las formas más eficientes, en lugar de tratar de que quepan más carros. Ahí es cuando entendemos que la movilidad debe ser un sistema diseñado para funcionar, y no una suma de acciones aisladas planteadas por municipalidades con visión corta que ya nos han demostrado que sus “soluciones” no solucionan.



Como ciudadana que lleva años, junto a mis colegas, estudiando las causas y las posibles respuestas, hoy me siento esperanzada al ver una ciudadanía comprometida, que eleva la conversación, no se deja engañar y exige soluciones en el corto, mediano y largo plazos.

En el nuevo sistema que debemos crear, hay cuatro actores claves que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad:



Solucionar el tráfico depende de que aprendamos a trabajar juntos.