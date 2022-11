Temporada de lluvias cubre el territorio nacional

En Guatemala, la OIM informa que más de 17 mil personas se encuentran alojadas en albergues de emergencia, preparadas antes de que los huracanes sucedieran, y junto a las autoridades de Puerto Barrios, la OIM lideró la implementación del Sistema Integrado de Registro de Refugios (Sira), destinado a recabar información sobre la población afectada por las tormentas, especialmente en Izabal.

Riesgo de salud y pérdidas de cultivos por los procesos lluviosos. Guatemala debe integrarse en esta organización medioambiental de la ONU. Alfonso Yurrita Cuesta

Durante la temporada de lluvias del 2022, la Conred reportó 67 fallecidos y 10 desaparecidos. El número de personas afectadas asciende a 5.9 millones y suman más de 30 mil damnificados.

Las lluvias continuarán principalmente en la tarde y noche, alertó el Insivumeh. Pronóstico para este fin de semana, temperaturas mínimas, de 3 a 5 grados para el altiplano occidental.

En la Conferencia sobre el Clima, las partes promoverán y facilitarán la elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos, y la formación de personal científico, técnico y directivo COP 26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático organizada por el Reino Unido, en colaboración con Italia, del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021, en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow, Reino Unido.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) identificó a los huracanes y tormentas tropicales como los desastres naturales más dañinos en Centroamérica.

El Banco Mundial realizó dos importantes estudios en la región en los últimos años y descubrió que los huracanes son responsables de una disminución en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) total per cápita de entre 0.9% y 1.6%, y que también son responsables de un crecimiento medio del 1.5% de la pobreza. En general, los estudios del Banco Mundial mostraron que los impactos de los huracanes se sienten con mayor intensidad en el primer año después del desastre, e instaron a una respuesta rápida para una reconstrucción y recuperación más sostenible. Sin embargo, ha sido muy difícil verificar de manera sólida estos hallazgos teóricos, ya que los vientos en huracanes y otras tormentas tropicales no se miden fácilmente. En realidad, los huracanes son cada vez más fuertes y provocan aún más lluvias y esto es, de hecho, una consecuencia del cambio climático. Un aumento en la intensidad de las tormentas no significa un aumento en la frecuencia de los huracanes que azotan a Centroamérica, pero sí significa un aumento de la frecuencia de las tormentas más intensas y, en particular, las que provocan el mayor número de daños y destrucción.

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales miembros del Comité Regional de Recursos Hidráulicos regresan al monitoreo permanente del flujo del viento alisio típico de la época alejado de la región, su evolución y el pronóstico […]