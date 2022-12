Todos, como enjambre

Crecí en el altiplano de occidente, entre cipresaladas, ovejas y aguacates; y al igual que para muchas familias, en la mía con siete hermanos, la riqueza siempre estuvo presente en nuestra mesa gracias al trabajo y esfuerzo de mis papás.

Mis papás me formaron con esa idea de “abundancia”, a pesar de los retos de nuestro país. Lula Capriel

A su manera, mis papás me formaron con esa idea de “abundancia”, a pesar de los retos de nuestro país; nunca me limitaron para soñar, a soñar alto, pero añadieron a cada uno de mis sueños una semilla importante: perseguir un bienestar para muchos, porque eso hacían ellos para que la comida y la educación alcanzara para todos nosotros.

Esa manera de colaboración me hizo desarrollar una admiración enorme por las abejas, porque las ves y notas que siempre trabajan interconectadas para mantener la salud de su colmena; son las ejecutoras por excelencia de la polinización, el proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas y se coronan como el pilar esencial de la biodiversidad en la Tierra. Siempre me he preguntado si las abejas pueden comprender de alguna manera lo importante que es su trabajo y existencia para todo, a pesar de lo diminutas que son en comparación a nosotros y otras especies, y al mismo tiempo me pregunto lo mismo para nosotros como sociedad: ¿Estamos conscientes de lo indispensable que somos cada uno para Guate? Pero no por separado, sino como equipo.

Si polinizar es básicamente sinónimo de transferir un beneficio, me hace pensar que para emular esta acción en una sociedad como la nuestra podemos iniciar con acciones que muchas veces pasamos por alto o las vemos insignificantes, como evitar tirar basura en la calle, votar conscientemente, abrazar con más frecuencia a las personas que amamos o comprar más en la tiendita local, me refiero a aquellas acciones que pueden generar un impacto positivo y un desarrollo gigante en ámbitos diversos —emocional, político, económico, ambiental, etcétera—, porque, claro, se trata de aportar soluciones desde diferentes campos para cuidar y aprovechar la riqueza que tenemos a nuestro alrededor y multiplicarla para todos, como enjambre.

Ahora que estamos en cuenta regresiva para cerrar un ciclo e iniciar un nuevo año, es el momento perfecto para pensar y proyectar desde ese modo abeja para hacernos las preguntas correctas con la perspectiva idónea, como guatemaltecos: ¿Cuáles son las metas que tenemos como enjambre? ¿Cuáles serán las acciones necesarias para el bienestar común de nuestra sociedad? ¿Cómo hacer crecer a nuestro ecosistema? Y, ¿cómo vamos a crear nuevas rutas de desarrollo?

Regenerar energía es primordial para este proceso; por ello, se trata también de una perspectiva más consciente que nos permita disfrutar un presente e imaginar un futuro, agradecer por esta tierra biodiversa, por la familia que nos une y por la chispa emprendedora que cada uno de nosotros tenemos.

Me gusta pensar que cada uno de nosotros somos parte de esa gran colmena conocida como la tierra de muchos árboles: Guatemala.

Y tú, ¿qué le aportas a esta colmena?