Tres latinoamericanos hacen historia en 2025

María Corina Machado, Javier Milei y León XIV destacaron.

Durante 2025 sonaron con frecuencia los nombres de María Corina Machado, León XIV y Javier Milei. Los tres han abogado por la paz. Además, Machado y Milei son elocuentes en su defensa de los principios liberales y de los mercados libres como condiciones esenciales para la paz.



Tras constatar que el chavismo destruía la economía y la armonía social en Venezuela, María Corina Machado decidió incursionar en la política en 2001. Fundó Súmate, una organización ciudadana para monitorear el conteo de votos y promover las elecciones libres. Años más tarde fue elegida a la Asamblea Nacional, y se postuló como candidata presidencial y vicepresidencial. A diferencia de otros opositores, Machado ha sido consistente en su defensa de la libertad individual, la propiedad privada, la transparencia electoral y la economía abierta. Durante la campaña del 2023 y el 2024, Machado habló de derrotar el socialismo con una propuesta más atractiva, el capitalismo popular. Se aproximó a los barrios más pobres, supuestamente procomunistas, para persuadirlos de los beneficios del liberalismo. No pocos se refieren a ella como la Margaret Thatcher de América Latina, o la dama de hierro, pues ha sido tenaz en su lucha, a pesar de múltiples atentados en contra de su vida.



En octubre, Machado recibió el premio Nobel de la Paz por su incansable esfuerzo para procurar una transición de la dictadura a la democracia. Semanas después, circuló su Manifiesto de Libertad en preparación para una Venezuela liberada del yugo comunista. El documento afirma que la libertad es un derecho natural. Promete un retorno seguro para los venezolanos en el exilio y habla de reconstruir la sociedad mediante una reforma institucional.

Piden paz y libertad



Durante su segundo año en ejercicio del poder, el presidente de Argentina, Javier Milei, siguió acaparando titulares de prensa por sus sorprendentes desafíos al statu quo político. Se empeña en cumplir sus promesas de campaña: reducir el gasto público y la carga tributaria, combatir la inflación y promover la desregulación. Milei ha logrado estabilizar y hacer crecer la economía nacional después de años de crisis, y recientemente propuso un presupuesto nacional con superávit. Aunque enfrenta grandes desafíos, se mantiene fiel a su ideario libertario.



En las elecciones legislativas de octubre, su coalición La Libertad Avanza recibió una importante victoria que fortaleció su posición en ambas cámaras del Congreso. Su porte de profesor de economía, combinado con su agresiva, franca y optimista personalidad, trazan una ruta novedosa para los liberales clásicos que pensamos que era políticamente inviable una reforma radical.



Finalmente, el papa León XIV ha demostrado tener un corazón más latinoamericano que estadounidense, tras 40 años como misionero agustino en Perú. En su primera alocución desde el balcón de San Pedro, el 8 de mayo, sonrió cariñosamente cuando saludó a su diócesis de Chiclayo en español. Recuerda con afecto a su antecesor argentino, Francisco, y se adhiere a su empeño por un Iglesia misionera, la colegialidad y la sinodalidad, una consideración hacia los “descartados” y una actitud dialogante hacia el mundo contemporáneo.



Sin embargo, León XIV luce más reservado, augurando un pontificado con menos altibajos, comentarios improvisados, y rechazo a la tradición. En su mensaje de Navidad, explicó que el camino de la paz es la responsabilidad. Pedir perdón, reparar nuestras faltas y mostrar solidaridad hacia quienes nos rodean son actitudes que cambian el mundo. Agregó que “Jesucristo es nuestra paz, …porque nos libera del pecado y… nos indica el camino a seguir para superar los conflictos”.