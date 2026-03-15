Alternativas

Tres llaves para rescatar una democracia en agonía

Mientras el Legislativo tenga chequera, la representación será un negocio y no un mandato.

La democracia guatemalteca padece una enfermedad terminal que confundimos con normalidad. Desde la Independencia, el diseño del poder fue un ejercicio de exclusión: los próceres, varones de élite urbana, imaginaron un país donde la voz indígena y provincial era apenas un eco. Hoy, la exclusión cambió: ya no se impone por etnia, sino por territorio, y se ejecuta a través de la obra pública y del presupuesto que nunca llega a donde más se necesita.



Nuestra Constitución y la Ley Electoral asignan la representación distrital en función de la población. En apariencia es democrático, pero en la práctica consolida un centralismo voraz. Los departamentos más poblados se convierten en macrodistritos que inclinan la balanza de la inversión pública, mientras los menos poblados quedan como espectadores del presupuesto nacional. Un diputado de un departamento pequeño tiene, de facto, menos capacidad de incidir en la inversión, porque las prioridades las define la mayoría de los macrodistritos. En el Congreso, la distorsión se traduce en un mercado de silencios donde los diputados de distritos minoritarios terminan cediendo ante la corrupción para asegurar migajas.



Es hora de una reforma que reordene los incentivos. Propongo un Congreso compuesto por un número fijo de dos diputados por departamento, con sus suplentes. Cada uno de los 22 departamentos y el Distrito Central tendría el mismo peso político: 46 voces en total. La paridad territorial obligaría a una negociación nacional donde las necesidades de Sololá o Zacapa tengan la misma urgencia que las de la metrópoli. Reducir el Congreso a menos de un tercio de su tamaño actual no es un gesto de austeridad, sino una apuesta por calidad legislativa.

Una democracia sin justicia territorial es apenas una administración del abandono.



La igualdad territorial exige disciplina institucional. La curul no es un patrimonio personal, sino un mandato para ejecutar un programa. Bajo esa lógica, el transfuguismo —ese baile de máscaras en el cual los legisladores venden su lealtad— deja de ser una “decisión política” para convertirse en una estafa al elector. En este modelo, el escaño pertenece a la plataforma que lo obtuvo: si un diputado abandona la bandera que lo llevó al cargo, debe ceder su lugar al suplente y quedar inhabilitado hasta el siguiente proceso electoral. Solo así recuperaremos la seriedad de la representación.



La crisis institucional no se explica solo por la corrupción, sino por la mediocridad deliberativa que la sostiene. Un Legislativo sin estándares mínimos normaliza sesiones caóticas, decisiones opacas y votaciones sin sustento técnico. La calidad legislativa no depende de discursos grandilocuentes, sino de preparación, transparencia y responsabilidad individual. La representación exige lo mismo: rigor, coherencia y la capacidad de defender un mandato sin venderlo al mejor postor.



Para completar la reforma, debemos arrebatarle la chequera al Legislativo. El diputado ha distorsionado su función para convertirse en gestor de obras y contratos, transformando el presupuesto en una caja chica para favores electorales. Al eliminar su injerencia en la asignación de obras específicas, devolvemos al Congreso su naturaleza: legislar, pensar y fiscalizar.



Nuestra democracia agoniza bajo el peso de la corrupción y solo un cambio institucional profundo puede rescatarla antes de que el populismo de un caudillo lo haga por la fuerza. Guatemala necesita justicia territorial, un Congreso reducido que delibere con rigor y sin la chequera que compra lealtades. Una nación que ignora su geografía y tolera un Legislativo sobredimensionado es una democracia a medias. ¿Estamos listos para dejar de contar cabezas y empezar a representar realidades?