Punto de vista

Trump en un mundo peligroso

Este agresivo trato con países aliados y amigos daña la imagen internacional de los EE. UU.

El presidente Trump regresa al gobierno en un nuevo sistema internacional. El orden mundial liberal basado en reglas, que se inició parcialmente en 1945, pero que pareció implantarse definitivamente (nunca perfecto) en 1991, con el final de la Guerra Fría y sustentado, en buena parte, en el poder del momento unipolar de los EE. UU., se acabó. Rusia, una potencia nuclear, país fundador de la ONU y uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, utiliza la fuerza militar para ocupar un vecino, violando burdamente la Carta de las Naciones Unidas, la integridad territorial y la soberanía de un país reconocido internacionalmente. El agresivo revisionismo geopolítico de Rusia en Europa y en África, de China en Asia y de Irán en el Medio Oriente, conjuntamente con el belicismo irresponsable de la satrapía hereditaria comunista de Kim Yong-un, están creando un mundo muy peligroso. Se terminaron “las vacaciones” de la Historia y vivimos el retorno de la geopolítica y de las esferas de influencia. “Might is Wright”, el derecho lo define el poder.

Con Trump y su “America First”, regresa el aislacionismo anterior a 1941. Trump correctamente entiende que, en este mundo peligroso, los EE. UU. deben fortalecer su poderío económico y militar. Pero quizás no aprecia suficientemente que una de las principales fortalezas de los EE. UU. son sus aliados. Contar con Japón, Australia, N. Zelanda y Sur Corea en Asia y con la Otán, en Europa, reforzada por el ingreso de Suecia y Finlandia, son activos muy relevantes en este nuevo mundo. Tiene también razón en exigir a sus aliados un aumento importante en el gasto militar. En cambio, parece no entender lo que entendía Theodore Roosevelt, su admirado presidente republicano, cuando decía: “speak softly and carry a big stick”. Habla suavemente y carga un gran garrote.

Con Trump y su “America First”, regresa el aislacionismo anterior a 1941.

Trump no habla suavemente. Comprar Groenlandia tiene mucho sentido geopolítico, militar y económico. Los escasos 57000 habitantes de Groenlandia podrían perfectamente estar de acuerdo con aceptar una relación especial con los EE. UU., una especie de Estado Libre Asociado como Puerto Rico, por ejemplo, a cambio de ganancias económicas. Para Dinamarca, Groenlandia es básicamente un peso económico y un dolor de cabeza. Todo sería más fácil si se manejara el tema diplomáticamente, sin amenazas innecesarias. Con Panamá, Trump tiene también razón en preocuparse que sea una compañía china la que maneja administrativamente el canal y en general que China esté teniendo una creciente influencia en el sistema político y económico de Panamá. Pero aquí también mucho se podría lograr diplomáticamente, sin amenazar en público a un país amigo.

Bromear con la incorporación de Canadá a los EE. UU., también constituye un innecesario insulto para los canadienses. Buena parte de los canadienses son descendientes de los colonos norteamericanos, leales a la Corona Británica y contrarios a la independencia de los EE. UU., y en cuanto a los franco-canadienses es fácil imaginar qué piensan de una incorporación a los EE. UU. Cambiarle el nombre al Golfo de México y en general las amenazas públicas al gobierno mexicano con el aumento de los aranceles (violando por cierto el tratado de libre comercio firmado por el mismo Trump), si México no reduce la inmigración ilegal y el ingreso de drogas a EE. UU., demuestran una grave falta de sensibilidad política. También con México, Trump podría lograr más fácilmente sus objetivos, con una inteligente y discreta acción diplomática. Además, este agresivo trato con países aliados y amigos daña la imagen internacional de los EE. UU., afectando su “poder blando” y fortalece la imagen del “ugly american” imperialista, haciéndole el juego a la propaganda de la izquierda no democrática.

Ojalá hombres capaces, como Rubio, Waltz y Landau, logren que la política exterior de los EE. UU. recupere su calidad diplomática.