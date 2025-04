pluma invitada

Un camino hacia la libertad esta Semana Santa

El sufrimiento no tiene la última palabra; siempre hay una promesa de vida nueva.

En Semana Santa, al recordar la Pasión y Resurrección de Cristo, reflexionamos sobre la potente verdad que nos dice que el sufrimiento no es el final de la historia. Sin embargo, vivimos en una sociedad que nos anima a evitar el dolor a toda costa, buscando comodidad y soluciones rápidas. Pero ¿y si el sufrimiento, lejos de ser solo una carga, fuera también una oportunidad para crecer y descubrir una libertad más auténtica?

En Guatemala, las procesiones de Semana Santa nos ofrecen un recordatorio poderoso de esta idea. Los cargadores que llevan las andas, a menudo bajo el peso abrumador de las imágenes, no solo representan el sacrificio de Cristo, sino también la capacidad humana de encontrar propósito en medio del esfuerzo compartido. Sus pasos, marcados por devoción y fe, simbolizan cómo el dolor puede transformarse en un acto de amor y esperanza, especialmente cuando se comparte en comunidad.

El sufrimiento tiene la capacidad de sacarnos de nuestras ilusiones de control. Pensamos que podemos planificar y prever cada aspecto de nuestras vidas, pero los momentos de pérdida, enfermedad o fracaso nos obligan a reconocer que la vida es incierta. Aunque esta realidad puede ser desconcertante, también nos invita a soltar lo superficial y aferrarnos a lo esencial: el amor, la solidaridad y nuestra capacidad de resistir.

Aceptar el sufrimiento no significa resignarse, sino enfrentarlo con valentía y apertura. Cuando lo hacemos, descubrimos lecciones valiosas sobre la resiliencia y la compasión. Además, compartiendo nuestro dolor con otros, fortalecemos los lazos que nos unen como comunidad. Como las procesiones en Guatemala, que involucran a todo un pueblo, nuestras experiencias de sufrimiento pueden ser momentos de encuentro, apoyo mutuo y esperanza compartida.

En la cruz, Cristo no rechazó el sufrimiento, sino que lo vivió plenamente, transformándolo en un acto de amor redentor. Su sacrificio no niega el dolor, sino que lo llena de significado. A través de su Pasión y Resurrección, nos muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra; siempre hay una promesa de vida nueva al final del camino.

Nosotros también podemos encontrar propósito en nuestras luchas diarias. Aunque no buscamos el sufrimiento, cuando llega, puede acercarnos a quienes nos rodean y fortalecer nuestra fe. La Resurrección de Cristo nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias, confiando en que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz al final del túnel.

Así como las calles de Guatemala se llenan de alfombras de colores para las procesiones, recordándonos que el camino puede ser hermoso incluso en tiempos de dificultad, nuestras vidas también pueden llenarse de esperanza. Esta Semana Santa meditemos sobre el mensaje de Cristo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”. El dolor no es el final; siempre hay una oportunidad para renacer, para encontrar luz y propósito en medio de la adversidad.

Que el ejemplo del Nazareno nos inspire a cargar nuestras cruces con convicción, a ser agentes de amor y compasión en nuestras familias, comunidades y el mundo, sabiendo que cada acto de servicio nos acerca a la verdadera libertad y plenitud del Evangelio. Y que el misterio de la Resurrección nos recuerde que la vida, incluso con sus sombras, está llena de posibilidades y de una alegría que trasciende el sufrimiento.