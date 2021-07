Un día en la vida de un guardarrecursos

Muy impresionada me quedé al visitar la Reserva de la Biosfera Maya en esta última oportunidad, cuando fui invitada por Fundación para la Conservación en Guatemala (FCG), administradora del Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales (FCA) para ver los proyectos de la sociedad civil. Fue así que pude comprender la magnitud del esfuerzo que realizan muchas organizaciones con tal de que la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) se mantenga viva. Y por si fuera poco, detrás de bambalinas están los guardarrecursos, a quienes reconozco como los héroes ambientales.

Al ser guardarrecursos uno tiene que estar enamorado de la naturaleza para aprender a vivir con ella. Vida Amor de Paz

Me entrevisté con Carlos Sep, de la organización Balam, a quien pedí que me relatara sobre un día común y corriente durante la temporada de incendios. C) “Empezamos nuestras labores a las dos de la mañana, donde me levanto a preparar mis herramientas, mis machetes, limas, bombas de agua, para luego proceder a la revisión de los vehículos, ya que tenemos que trasladarnos en picops aproximadamente a 4 km o al lugar más cercano del incendio. Luego caminamos 3 km a pie, rumbo al conato del incendio, haciendo brechas cortafuegos y creando contrafuegos para que se choquen los dos fuegos y baje su intensidad. Nos quedamos monitoreando el incendio cuanto tiempo haga falta”.

V) Y en situaciones extremas, sin bebida o comida ¿qué hacen? C) “Comemos el corazón de la planta de guano, que se encuentra en la montaña. Y si no hay agua cortamos bejucos de agua de la selva. Si nada de esto se encuentra disponible, bebemos agua de las pozas que se están secando. V) ¿Y es agua de la buena? C) “No, para nada. Es agua verde que tiene hojas y ramas de árboles podridos, y hasta algas”. V) ¿Y sin comida, qué hacen? C) “Como no es permitida la cacería, comemos la parte tierna del jocote, y frutas que se encuentran en la selva, como chicozapotes o zapotes”.

V) Si les agarra la noche y no tienen acceso a un campamento, ¿dónde duermen? C) “Buscamos un lugar cercano a un río, aguada o bajos para establecer un campamento improvisado. Fabricamos nuestras camas, y un techo y paredes, con palmas de guano amarradas con bejucos. Luego juntamos una fogata para espantar a los mosquitos y fieras salvajes. Y a la hora de preparar alimentos cortamos una lata para hervir el agua dentro de la lata, pues nos sirve como olla. Usamos el mismo galón donde tomamos agua para jalar el agua de un río o laguneta para bañarnos.

V) ¿Y si se enferman, qué hacen? C) “Si sufrimos calenturas tomamos agua hervida de la hoja del monte llamado Tres puntas. Si nos da dolor de estómago partimos en trocitos el bejuco de pimienta, la hervimos y la tomamos. Para dolores de cabeza buscamos la hoja conocida como ‘del aire’. La machacamos y nos la colocamos en la cabeza”.

V) ¿Y los picops que usan son normales? C) “No. Son modificados, con llantas 35 en vez de 31, que levantan 40 cm el chasis del vehículo. Estos usan tumbaburros de metal para defender el vehículo de ramas de los árboles, los que sirven también para ser jalados”. V) ¿Quién cocina y qué cocinan? C) “Frijol, arroz, huevos, verduras y café. Cuando hay cocinera ella hace los alimentos con un ayudante, y si no, cada guardarrecurso se turna para cocinar, moler maíz, tortear y lavar los trastos.”

Carlos termina diciendo: “Estoy en esto para proteger la naturaleza y cuidar a los animales, ya que me causa mucha tristeza ver quemado el bosque y también a ellos. Al ser guardarrecurso uno tiene que estar enamorado de la naturaleza para aprender a vivir con ella. Muchos se desesperan por no tener comunicación con el mundo exterior, pero yo soy feliz, pues amo ser de servicio a la Biosfera Maya.”