Construyendo ideas

Un país puede colapsar desde un teclado

La seguridad del siglo XXI no se define únicamente en las calles o en las fronteras.

Guatemala enfrenta amenazas reales a su seguridad: narcotráfico, extorsiones, estructuras criminales y violencia territorial que afectan diariamente a miles de ciudadanos. Pero mientras el país concentra su atención en esos desafíos visibles, está creciendo otra amenaza igual de peligrosa y mucho más silenciosa: la posibilidad de que un ciberataque logre paralizar instituciones, servicios y sistemas críticos en cuestión de horas.

América Latina se ha convertido en una de las regiones con mayor crecimiento de ciberataques en el mundo.

La ciberseguridad ya no es un asunto técnico reservado para especialistas. Es, cada vez más, un tema de seguridad nacional. En un mundo donde los sistemas digitales sostienen desde las finanzas hasta los servicios públicos, la capacidad de un país para proteger sus redes, datos e infraestructuras críticas se ha convertido en un factor determinante de estabilidad institucional.

América Latina se ha convertido en una de las regiones con mayor crecimiento de ciberataques en el mundo. Diversos reportes coinciden en que los ataques en la región crecen por encima del promedio global, y Guatemala aparece cada vez más expuesta debido a una combinación compleja: rápida digitalización, sistemas institucionales con baja madurez en seguridad informática y una creciente dependencia de plataformas digitales para la gestión pública y financiera.

Los datos empiezan a reflejar esa vulnerabilidad. Solo en 2024 se registró un aumento cercano al 200 % en ciberataques dirigidos al país, y en la primera mitad de 2025 ya se contabilizaban más de 214 millones de intentos de intrusión en sistemas digitales guatemaltecos.

Detrás de estas cifras no hay únicamente hackers aislados. En muchos casos operan redes criminales internacionales, grupos especializados en extorsión digital e incluso estructuras vinculadas a espionaje estatal. El ransomware, un tipo de ataque que bloquea sistemas informáticos hasta que se paga un rescate, se ha convertido en una de las amenazas más frecuentes, y sus objetivos suelen ser instituciones públicas, entidades financieras y plataformas críticas.

Las consecuencias de un ataque exitoso pueden ir mucho más allá de lo tecnológico. Un sistema gubernamental paralizado puede detener servicios públicos. Una plataforma financiera comprometida puede generar pánico en los mercados. Una filtración masiva de datos puede erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En América Latina, el costo promedio de una brecha de datos supera los 3.8 millones de dólares por incidente, y en sectores como el financiero puede superar los cinco millones. Pero el impacto más profundo suele ser institucional: interrupción de servicios esenciales, pérdida de credibilidad y efectos económicos que pueden extenderse por años.

La región ya tiene ejemplos claros. El ataque de ransomware que sufrió Costa Rica en 2022 paralizó durante semanas varias instituciones públicas y obligó al país a enfrentar una crisis inesperada.

Guatemala no está aislada de estos riesgos. Nuestros sistemas públicos, plataformas digitales y redes financieras están cada vez más interconectados. Esa interconexión facilita la modernización del Estado, pero también amplía las superficies de ataque.

Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política. Durante años el país ha pospuesto una conversación seria sobre ciberseguridad, tratándola como un asunto secundario dentro de la agenda pública. Ese retraso tiene consecuencias. Cada año que se aplaza la inversión en resiliencia digital se amplía la vulnerabilidad del Estado, de las empresas y de los ciudadanos.

La seguridad del siglo XXI no se define únicamente en las calles o en las fronteras. También se define en servidores, redes y sistemas que sostienen el funcionamiento del país.

Porque en el mundo actual, una crisis nacional ya no necesariamente comienza con violencia visible.

A veces comienza con un ataque silencioso desde un teclado.