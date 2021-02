Un podcast que se llama Guatecuenta

Me confieso neófito en el universo del podcast, pero hoy vengo a recomendarle uno. Sí, pueda que recibir consejo de un novato no suene convincente, pero apelo a estos contenidos, que tienen un algo que es muy especial. Explico lo que me cautiva de sus episodios, recordando al columnista Thomas Friedman, del New York Times, que enumera los motivos que él considera pueden hacer exitosa una pieza de opinión. Uno de esos, dice, es cuando se logra que el lector reaccione al final de la pieza diciéndose: “Nunca antes pensé en esto desde esta perspectiva”. Y es que creo que ese es el valor de Guatecuenta. Un programa sobre migrantes guatemaltecos (ajá, usted pensará, que esto ya está bastante masticado), pero la perspectiva es la de un segmento del que poco se escucha o del que poco se habla, aquí en Guatemala: La de los jóvenes, los hijos del migrante. Esa primera generación (First Gen, como se dicen ellos) que ya nació allá, o que por haber llegado a tan temprana edad, vive toda la visión gringa, pero con un sólido ombligo que los conecta al terruño que dio vida a sus padres.

Sus contenidos son sobre migración, pero desde un ángulo novedoso y refrescante. Pedro Pablo Solares

Es refrescante hablar con los hijos de los migrantes que, con su inmersión en el mundo desarrollado, traen ángulos de todas las tribus a las que pertenecen: las de su edad, las de su localidad más anglo, las de “la raza” -como se denominan en lo hispano en el norte-, las de su cultura ancestral, y muchas más. Eso, precisamente, es Lily Cruz, creadora, productora y anfitriona de Guatecuenta. Absolutamente milenial, es la quintaesencia personal de lo que resulta de nuestra emigración. Lily es un milk shake humano. Pero eso es lo que hace al programa interesante. Cargada por el desierto aún en brazos, a esta chica le cocinaron los ingredientes de su cultura maya q’anjob’al, todos los días. El hecho de que fuera la hija mayor de su hogar, solo hizo que ese maridaje fuera aún más constante y esmerado. Y eso se refleja en las conversaciones. Este podcast es el resultado de una vida que quizás aún es corta en años, pero que es ya larga en los recorridos entre dos naciones. Pero, además, es producto de la vida de sus padres, a quienes un día habrá de erguírseles un monumento, en Florida, como garantes de la conservación de la herencia maya, a pesar del destierro. Este valor da riqueza a Guatecuenta, y eso se refleja en la elección de sus invitados.

Voy escuchando tres episodios. El primero nos comparte la historia del fascinante Pancholón. Proveniente de Barillas, usa su don de la palabra desde Míchigan, para mantener viva la tradición del son huehueteco. Desarrolló una radio que los migrantes escuchan desde sus celulares mientras trabajan. La cultura maya vive a pesar de las fronteras gracias a personajes como él. En su episodio nos explica cómo lo hizo. En el segundo, conocemos a Janet Hernández, alcaldesa de Indiantown, Florida. Imagine. Una hija de migrantes huehuetecos, que fue elegida en un pueblo de EE. UU. rural. Guatecuenta es migración, pero de manera refrescante. Se escucha vibra y propuesta en Elvis Jocol Lara. Sus papás también chapines, y él, un joven líder que anda de director en una organización para la educación hispana desde Boston. Son puntas de lanza que tienen un ojo allá, y el otro aquí, en el lugar de sus raíces.

Hace unos meses, mi hijo, un auténtico espécimen de la Generación Z, me corrigió, pues yo pensé que esa forma de escuchar contenidos había ya pasado un poco de moda. A partir de entonces empecé a buscarlos y a entretenerme, y hasta he pensado en producir alguno que otro. Búsquelo en las plataformas acostumbradas. Insisto, no puedo darle una recomendación desde la experiencia podcast. Pero sí desde la de migración. Créanme. Disfrutarán con él contenidos difíciles de encontrar en otro lado. Guatecuenta no vio la migración. La vivió en primera persona.