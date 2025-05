Godot ha llegado

Un socio confiable

Por tercera vez, Estados Unidos reitera su apoyo al gobierno de Bernardo Arévalo, a pesar de actores que lo atacan sistemáticamente.

Así lo dijo el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, después de la firma de la Carta de Aceptación de la Modernización de Puerto Quetzal: “Es una muestra de lo que es posible cuando se trabaja con la visión del presidente Donald Trump y un socio confiable como el mandatario Bernardo Arévalo”. Nuevamente y cada vez de forma explícita queda clara la estrecha relación de Washington con Guatemala, y todos los potenciales beneficios que esto le puede traer al país. Luego de esta declaración, Guatemala también logró mejorar su calificación crediticia de BB a BB+, que es la otra “coincidencia” más después de que Washington nos da un espaldarazo.



La modernización y ampliación de Puerto Quetzal es el proyecto estratégico más importante del país desde lo que debió haber sido el libramiento de Chimaltenango, cuyos usuarios ya hemos sufrido por la mediocridad y corrupción de la gestión de Jimmy Morales y su ministro de comunicaciones José Luis Benito. La modernización del mismo no solo lo haría el más eficiente e importante en el Pacífico, sino el más importante en la región, después de los puertos panameños.



Por otro lado, la cooperación de Estados Unidos permitiría zanjar las amenazas de seguridad regionales, empezando por el narcotráfico, que cada vez gana más terreno y que, al igual que la corrupción, ha ido aumentando con los últimos tres gobiernos. Los Estados Unidos se asegurarán de que el mismo quede a la altura de los estándares internacionales en materia de seguridad, que, sumado a la eficiencia económica y la potencial creación de empleo alrededor de los trabajos de ampliación y modernización, sería como matar varios pájaros de un tiro. Como he venido exponiendo en columnas anteriores y ahora ha dejado en claro el embajador Bradley, Guatemala presenta las mejores oportunidades para inversión, comercio y cooperación internacional.

Seguimos en el siglo XX por actores que no aprovechan oportunidades de oro.



Lamentablemente, hay actores en el país que no logran reconocer esto aunque lo tengan enfrente, y es aquí donde uno se pregunta cómo es que no solo no ven la gran oportunidad de oro, sino que, encima, entorpecen la misma. Hay casos en que es ineptitud pura y ahí no hay salvación, pues, como va el dicho: “lo que Salamanca no da, natura no presta”, donde se encuentran varios integrantes de organizaciones de pacotilla que ven comunismo y globalismo hasta en su sombra. Luego están los corruptos encabezados por un Ministerio Público que no cumple con su mandato constitucional y criminaliza actores contrarios a los intereses de quienes los pusieron en sus puestos. Luego los diputados que han encontrado en la Corte de Constitucionalidad (CC) su achichincle ideal para cualquier acción que busca ampliar sus bolsillos, quedar bien con sus financistas, mientras intervienen tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. ¡Chulada de separación de poderes! Por último, y verdaderamente preocupante, un Cacif que ha perdido el juicio y se dedicó a aplaudir que la CC haya otorgado el amparo provisional y ordenado al presidente, que, le recuerdo estimado lector, es un socio confiable del gobierno de Trump, la revocación del retiro del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¡Qué vergüenza! Un tema técnico e irrelevante para las prioridades del país que algunos ignorantes con título consideran que es el fin de nuestra Constitución y de ahí el apocalipsis.



Pareciera que estos actores están más empeñados en retrocedernos al cuarto mundo que entrar de lleno al siglo XXI. Sí, estimado lector, seguimos en el siglo XX por actores que no aprovechan oportunidades de oro porque no quieren o porque no les conviene, y el país, bien gracias. ¡Feliz domingo!