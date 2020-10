Un tuit desmonta el sistema de corrupción

En un solo tuit, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, envió un mensaje claro y contundente a la clase política y a los administradores de justicia del país. No solo se trata de que Felipe Alejos Lorenzana y Delia Bac de Monte ya no podrán visitar a Mickey Mouse con el retiro de las visas estadounidenses, sino que el mensaje refleja la preocupación de la Casa Blanca por la situación guatemalteca. Por más que Alejos haya intentado congraciarse con Washington, como cuando intentó echar del país a los médicos cubanos que brindan atención en el área rural, es evidente que no engaña a nadie. Es un político que se ha aprovechado de las estructuras del Estado para enriquecerse y encima navega con impunidad, gracias a los favores de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Bac de Monte, no se olvida cómo utilizó fondos públicos para construir una carretera a un spa de su propiedad y se inventó una aldea para justificar la obra.

La entronización de las mafias en el poder en Guatemala pone en peligro los intereses estratégicos de EE. UU. en la región. Haroldo Shetemul

El señalamiento de Pompeo hay que analizarlo en contexto porque tiene una lectura mucho más profunda. Veamos: Alejos Lorenzana es el primer secretario del Congreso, lo cual permite observar que el gobierno estadounidense ha enviado un mensaje a la clase política en su conjunto. El dirigente del partido Todos es un fiel exponente de la partidocracia corrupta que ha llevado al Legislativo a sus niveles más bajos. En ese organismo se han multiplicado los políticos de esa calaña, por la sencilla razón de que Alejos es la muestra de cómo se puede manejar a la justicia para quedar impune, no importan los delitos que se hayan cometido. Además, Alejos fue uno de los artífices de haber incluido en la junta directiva del Congreso a una diputada que procede de un narcopartido. ¿Será que a la clase política del país ya se les olvidó que Mario Estrada, el mero jefe de la UCN, está encarcelado en EE. UU. por narcotráfico y utilizó a ese partido para sus actividades criminales? El mensaje de Pompeo es también un mensaje para los 107 diputados que avalaron la continuación de la junta directiva del Legislativo, con clara presencia del narco en su seno.

El nombre de Alejos Lorenzana quema. Así lo deben percibir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que durante dos años lo han protegido, pese a que la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha solicitado varias veces que sea despojado de su inmunidad. Cuando el Departamento de Estado de EE. UU. dice que los actos corruptos de este diputado han socavado el estado de Derecho en Guatemala, no se puede dejar de ver directamente a los magistrados de la CSJ que se han convertido en sus cómplices. No existe una sola razón para que esos magistrados no permitan que Alejos pueda ser investigado por el caso Traficantes de Influencias. Me refiero a razones vinculadas con la administración de la justicia, pero es obvio que estos magistrados tienen negocios oscuros con Alejos y eso es lo que defienden.

Un solo tuit evidencia los niveles de descomposición del sistema político y de justicia de Guatemala. Los mismos magistrados de la CSJ nunca quisieron retirarle el antejuicio a Bac de Monte cuando era diputada. Ahora que ya no tiene inmunidad, el Ministerio Público no acciona para nada, pese a que desde enero pasado la exlegisladora perdió ese fuero. Alejos ha mancillado la justicia al tener a su servicio a magistrados venales que han terminado con la poca credibilidad que tenía el Organismo Judicial. Por eso este simple tuit es capaz de levantar olas porque sirve de advertencia a un complejo sistema de corrupción e impunidad que ha socavado el Estado guatemalteco y lo ha puesto a los pies del crimen organizado. Y eso, obviamente, pone en peligro los intereses estratégicos de Washington en la región.