Alternativas

Una democracia de apariencia en un país atrapado en la impunidad

La impunidad dejó de ser excepción: hoy sostiene un Estado diseñado para proteger a quienes lo saquean.

Guatemala lleva cuarenta años de una democracia que solo existe en apariencia. El voto es un trámite vacío, disfrazado de elección legítima, y el poder es botín repartido entre mafias políticas y económicas. La corrupción dejó de ser anomalía para convertirse en cultura, infiltrando cada rincón de la administración pública y devorando el futuro de generaciones enteras. La ciudadanía se cansó de promesas que se repiten mientras la impunidad se fortalece y el desencanto terminó convertido en resignación aprendida, producto de un sistema que normalizó el abuso.



La corrupción generalizada es ahora el sistema operativo del Estado. La impunidad es el motor que sostiene la estructura y cada institución funciona como engranaje de un modelo diseñado para proteger a quienes lo saquean. El andamiaje legal terminó torcido hasta volverse cerrojo normativo que bloquea cualquier reforma profunda. El aparato gubernamental dejó de servir a la ciudadanía y pasó a funcionar como instrumento de quienes saquean el Estado. No existe poder interno capaz de corregir un modelo que se alimenta de su propia podredumbre.



Lo anterior hace que la población recuerde el Serranazo de 1993. Lo que en su momento fue sacrilegio constitucional, hoy se percibe como única salida ante un sistema incapaz de corregirse. La Constitución terminó reducida a papel sin autoridad moral, convertida en candado que protege la impunidad y no en pacto capaz de ordenar la vida pública. La ciudadanía empieza a preguntarse si vale la pena defender un texto cuyo espíritu fue destruido por quienes juraron protegerlo.

Guatemala enfrenta una decisión histórica: refundar el Estado o seguir atrapada en una democracia de apariencia.



El hartazgo abre la puerta a soluciones desesperadas. Un quiebre improvisado sería apenas un cambio de dueño en la misma finca y no una salida real. Guatemala ya vivió rupturas improvisadas que solo cambiaron de mando sin resolver el fondo. La historia muestra que esos quiebres no construyen futuro, solo profundizan el vacío. La indignación es legítima, pero la desesperación no puede convertirse en brújula.



La alternativa se llama refundación nacional. Una Asamblea Constituyente debe rediseñar el Estado desde sus cimientos y establecer un sistema de justicia capaz de operar sin interferencia política. El control de las asignaciones presupuestarias debe salir de manos políticas y pasar a un mecanismo técnico que impida el uso del dinero público como moneda de chantaje. Sin disciplina fiscal y sin reglas claras para la ejecución del gasto, cualquier reforma se vuelve decorativa. La Constitución debe recuperar su función como cimiento de una república democrática genuina y no seguir siendo escudo que protege la impunidad.



El país necesita un liderazgo legítimo, respaldado por el voto popular, capaz de encabezar la convocatoria a una refundación nacional. No un caudillo, sino una figura con autoridad democrática suficiente para unir a la ciudadanía y a los sectores más probos. La transformación no puede limitarse a remendar leyes ni a cosmética institucional: debe desmantelar las bases normativas que sostienen un sistema que se regenera con cada administración. Sin enfrentar esos mecanismos, cualquier intento de reforma se vuelve decorativo.



El tiempo se agota para una ciudadanía exhausta que ya no cree en promesas vacías. La gangrena no se cura sola y la resignación no puede ser destino. Guatemala enfrenta una disyuntiva histórica: refundar el Estado o seguir atrapada en una democracia que solo existe para quienes viven de saquearla. La alternativa está sobre la mesa y depende de nuestra capacidad para reconocer la realidad y asumir que la reconstrucción del Estado es imprescindible.