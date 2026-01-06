Nota bene

¿Una economía libre en Venezuela?

El socialismo del siglo XXI trajo pobreza extrema.

El año 2026 arrancó con la noticia de la aprehensión del dictador y narcoterrorista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia, mediante una elaborada operación militar estadounidense. Es temprano para dimensionar las implicaciones de la operación Absolute Resolve para Venezuela y la región, pero esperamos que la economía venezolana finalmente logre escapar de las garras del socialismo del siglo XXI que la tuvo cautiva durante 26 largos años.

Es esencial garantizar la propiedad privada.

Gracias al mal gobierno del régimen bolivariano, Venezuela experimenta una de las peores crisis económicas en la historia moderna, incluso en comparación con países destruidos por guerras. Hoy, más del 80% de la población vive en pobreza. El producto interno bruto se desplomó en menos de una década, los servicios básicos de salud y educación no funcionan y los apagones eléctricos son frecuentes. Solamente avanzaban los venezolanos “enchufados” que hacían negocios con el régimen. Ahora se abre una ventana para encauzar a dicha nación, que fue una de las más ricas del mundo, hacia la prosperidad generalizada.

Nos deberían obligar a recitar de memoria la trágica lección que nos deja este experimento: el socialismo, comunismo, castrismo, chavismo, senderismo, sandinismo y las demás mutaciones de la fórmula marxista-leninista equivalen a ruina y pobreza. Además, es casi imposible librarse de los políticos-ideólogos que venden esta venenosa poción, pues se aferran al poder hasta convertirse en tiranos opresores, sin importar el sufrimiento que imponen a los gobernados.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos administraría el país temporalmente. Me temo que su comprensión del funcionamiento de los mercados libres es incompleta; tiene una extraña fascinación con los aranceles. Ojalá los encargados de reestructurar la economía venezolana, y de paso, de todos los países de la región, se decantaran por una reforma clásico-liberal. La eficiente producción del petróleo no lo es todo… el nivel de vida de los venezolanos mejorará si apuestan por la verdadera libertad.

Recomendaría cinco pasos prioritarios. El primero consiste en restituir y proteger constitucionalmente el derecho a la propiedad privada. Pueden revertir las expropiaciones efectuadas por Chávez y sus secuaces, y garantizar la independencia del Poder Judicial, para evitar violaciones arbitrarias de la propiedad privada.

Segundo, conviene eliminar el control de precios y tarifas. Los precios libres permiten hacer el cálculo racional y brindan información vital a los partícipes del mercado para coordinar sus actividades.

Tercero, deben recortar drásticamente el gasto público y simplificar el sistema tributario. Para no castigar el ahorro y la inversión, conviene contar con pocos impuestos, tasas bajas y una recaudación predecible.

Según Transparencia Venezuela, más de 900 empresas son estatales. Por ello, es importante privatizarlas y crear esquemas competitivos. Es necesario evitar el mercantilismo de amiguetes, los monopolios estatales y las empresas públicas deficitarias.

Finalmente, Venezuela debe reinsertarse en el comercio internacional, eliminando aranceles y barreras no arancelarias, suscribiendo acuerdos de libre comercio, y ofreciendo garantías a la inversión extranjera y a los exportadores.

El gobierno socialista no escatimó esfuerzos en adoctrinar a la población respecto de sus dogmas, por lo cual será necesario reeducar a la ciudadanía sobre temas económicos básicos. La libertad económica es beneficiosa para todos, mientras que el discurso de “justicia social” del gobierno socialista sirve de excusa para saquear a la ciudadanía trabajadora y responsable.