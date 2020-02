Una pincelada al moderno reino de Marruecos

Hace poco viajé a Marruecos, gracias a la invitación de la embajada de Marruecos en Guatemala y su Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí logré filmar ocho ciudades que desprendieron de mí un sabor inigualable hacia la cultura musulmana, con el encanto que le caracteriza. Sin menospreciar sus sitios turísticos, confieso que fue su historia, costumbres y tradiciones lo que más me cautivó.

Respetuoso de diferentes credos es donde conviven católicos con musulmanes y judíos de forma muy armoniosa. Vida Amor de Paz

Aprendí que el actual rey Mohammed VI es el que gobierna de conformidad con la Constitución de su país, tratándose de una monarquía constitucional, con legislatura bicameral y un sistema multipartidista con sufragio universal. Es un líder comprometido, inclusivo y abierto al constante diálogo. ¡Hasta en las tiendas más sencillas y pintorescas me encontré con fotos a colores del rey, pues lo aman!

Mucho ha cambiado desde 1956 (fecha de la primera etapa de la Independencia) y 1975, cuando se recuperó el Sáhara, Marruecos empezó con una serie de reformas. Hoy en día la mujer tiene los mismos privilegios que el hombre. Se casa con quien desea y se divorcia cuando le es menester, y puede quedarse con la custodia de sus hijos. Su vestimenta es libre y cubre su cabeza con pañuelos solo si lo desea. Respetuoso de diferentes credos, es donde conviven católicos con musulmanes y judíos de forma muy armoniosa.

En 1975, el reino de Marruecos concluyó una etapa más de su independencia, pues tuvo que lidiar durante el protectorado con dos potencias: Francia y España. Francia abandonó la parte que ocupaba en 1956, pero España se demoró en entregar las provincias del sur de Marruecos y se quedó con la provincia de Tarfaya hasta 1958.

Hacia 1969, España finalmente accedió a abandonar la provincia de Sidi Ifni, que es otra de las puertas de entrada hacia el gran Sáhara marroquí. Fue con el Acuerdo de Madrid que Marruecos cerró una etapa más del proceso de su independencia. ¿Cómo conservó Marruecos su religión y costumbres? Quizás porque las ocupaciones de Francia y España fueron breves y ellos ya tenían su identidad. Hoy se fusiona lo beréber con lo árabe e islámico; lo judío con lo mozárabe y este, a su vez, con lo mediterráneo y africano.

Las provincias del desierto recuperadas necesitaron de todas las fuerzas políticas y económicas para fortalecerse, dándoles el rey la misma infraestructura avanzada del resto de las ciudades más importantes de Marruecos. Ahora son ciudades integradas al país, con dinamismo político, socioeconómico y cultural. Interesante notar que, diplomáticamente, países africanos hermanos del reino de Marruecos, como son Gabón, Islas Comoras, República Centroafricana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe ya han instalado sus consulados en las ciudades de Laàyoune y Dakhla, y pronto habrá más.

Si me preguntan cuál es la ciudad que más me gustó, debo decir que no tengo favoritas, pero me impresionó Dakhla, por ser una ciudad “naciente” y libre de impuestos, por lo que muchos extranjeros llegan a ella a invertir. Si tenemos sentido del olfato en los negocios, compraremos tierra allí.

Dakhla posee la mejor laguna del mundo para hacer kite-surf. Es un paraíso con auge internacional. Así me lo corroboró su vicepresidente municipal, Brahim Aya (primer vicealcalde de la ciudad). Una guatemalteca como yo no deja de soñar con que Guatemala también alcance los niveles de desarrollo al que llegó este país amigo. Su gestión del agua, tren bala, su gigantesca planta de energía renovable, sus puertos y aeropuertos de primera categoría y sus excelentes 2000 km de autovías y autopistas lo convierten, a mi juicio, en un país del primer mundo. ¿Qué más puedo decir? ¡Que Marruecos nos sirva de inspiración!