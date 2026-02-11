Pluma invitada

Una relación forjada desde tiempos ancestrales

El cacao y la concha Spondylus fueron los primeros bienes intercambiados entre ambas regiones.

El intercambio comercial entre los pobladores de los territorios de lo que hoy son Ecuador y Guatemala tiene un origen muy anterior al de su constitución como repúblicas, e incluso se remontaría a sus primeras culturas ancestrales.



Diversos hallazgos arqueológicos sugieren un intercambio temprano entre culturas de las costas del Pacífico sudamericano y mesoamericano; prueba de ello sería la llegada de la semilla del cacao a estas tierras, por vía marítima. En efecto, se ha comprobado que el árbol del cacao es originario de la cuenca amazónica y que su domesticación temprana se dio alrededor de cinco mil 300 años en lo que es actualmente la zona oriental del Ecuador (cultura mayo-chinchipe 3500 a. C-2000 a. C.), por lo que probablemente el cacao y la concha Spondylus fueron los primeros bienes intercambiados entre ambas regiones.



Fuera de este interesante dato histórico, el comercio entre Ecuador y Guatemala fue limitado por muchos años. En efecto, en los albores de su fundación como Estados independientes, ambas naciones privilegiaron sus relaciones con sus vecinos; Ecuador consolidó rápidamente relaciones político-comerciales con sus vecinos del norte —Colombia— y de sur —Perú—, los cuales siguen siendo socios estratégicos y con quienes comparte membresía dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Guatemala, por su lado, privilegió relaciones con sus vecinos centroamericanos, con los cuales formó parte de una misma Capitanía General; posteriormente, una Federación Centroamericana y, actualmente, una iniciativa de enfoque integrador como es el Sica.

El intercambio comercial bilateral ha mostrado un crecimiento dinámico y sostenido.



Ecuador y Guatemala formalizan el inicio de sus relaciones diplomáticas el 26 de octubre de 1885, cuando se registra que el entonces presidente de Guatemala recibió en audiencia al primer diplomático ecuatoriano acreditado como residente en este país. Pocos años más tarde, el 6 de mayo de 1890, se suscribe el primer acuerdo bilateral, denominado “Tratado de amistad, comercio y navegación”, el mismo que abarca temas como: resolución de controversias, asuntos consulares y diplomáticos, aspectos vinculados a la guerra, comercio y navegación. En materia comercial el art. 16 es muy amplio y a la vez explícito: “Habrá entre Ecuador y Guatemala libertad recíproca de comercio y navegación”.



En tiempos modernos, Ecuador y Guatemala han construido una variada y dinámica relación en distintos ámbitos. En materia comercial destacan los acuerdos vigentes, suscritos en el marco de Aladi, concretamente el Acuerdo de Alcance Parcial y Complementación Económica No. 42, vigente desde febrero de 2013 y ampliado en abril de 2022, siendo este el acuerdo base que rige el comercio bilateral hasta que las partes decidan profundizar su relación y avanzar a lo que podría ser un acuerdo amplio de libre comercio.



El intercambio comercial bilateral ha mostrado un crecimiento dinámico y sostenido. En 2025, el comercio global entre ambos países alcanzó alrededor de US$350 millones, registrándose actualmente un superávit comercial para Ecuador, país que exporta principalmente camarón, petróleo y equipos eléctricos. Estos flujos reflejan un interés compartido por diversificar mercados, atraer inversiones y fomentar el turismo bilateral.



Como embajador del Ecuador en Guatemala, cierro este artículo con un mensaje de amistad y optimismo, ¡e invito a los amigos guatemaltecos a conocer, visitar y hacer negocios con el Ecuador!