Criterio urbano

Urgencia de retomar los tramos del C-50 del Anillo Regional

Estado guatemalteco debe priorizar la movilidad para circunvalar la Ciudad.

Cuando vemos la gran mayoría de ciudades en el mundo, todas tienen no solo anillos periféricos que circunvalan su perímetro, sino muchas de ellas tienen dos y hasta tres círculos concéntricos de carreteras con más de cuatro a ocho carriles, que permiten que la movilidad sea mucho más efectiva.



Los anillos metropolitanos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes reduciendo el estrés asociado con el tráfico en las zonas urbanas, mejorando la seguridad vial al separar el tráfico de carga del tráfico urbano y facilitan el acceso a diferentes áreas de la región metropolitana. Estos proyectos de infraestructura tienen múltiples impactos positivos en la movilidad, el ordenamiento territorial, la economía y la calidad de vida de los habitantes de las zonas metropolitanas.



Estos esfuerzos para generar una planificación urbana integral que permita al comercio, turismo, industria y servicios una mejor movilidad es lo que debe impulsar a que el Gobierno de Guatemala retome todos los tramos del Anillo Regional C-50. Según información publicada por Prensa Libre hace dos años, “El Anillo Regional C-50, arco oriental, consta de ocho tramos, con un aproximado de 200 kilómetros que se ampliarán a cuatro carriles. Hasta ahora, se han adjudicado tres tramos, pero la falta de disponibilidad financiera frenó la ejecución de dos proyectos”. Hoy, lo que vemos es muy distinto. El Anillo Regional C-50 tiene serios problemas de ejecución y probablemente es un proyecto que no veamos concluido, por lo menos en los próximos 15 años si seguimos con la misma prioridad que se le ha dado en los últimos tres gobiernos.

Proyectos de alta envergadura para todos



El único tramo que ya tiene ciertos avances es el tramo 8 de Guanagazapa a Escuintla, pero con serias complicaciones por diferentes procesos que se tienen que concluir todavía y una falta de presupuesto asignado para poder concluir el proyecto.



Esta falta de continuidad de proyectos de alta envergadura en nuestro país es lo que tiene una serie implicación sobre el tráfico de la Ciudad de Guatemala, debido a que todo el tráfico pesado tiene que atravesar la zona urbana.

Este es quizás el proyecto más importante del Gobierno en materia de infraestructura estratégica, no solo para aprovechar realmente las oportunidades de inversión que el nearshoring puede dar a nuestro país, por la cantidad de parques industriales que se están generando en la Costa Sur y que necesitan una ruta más expedita para llegar a los puertos en el Atlántico, sino por las ventajas que un proyecto de este tipo les daría a todos los habitantes del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala y la reducción del transporte pesado atravesándola.



Si el Gobierno quiere dejar algún avance en infraestructura, debe dotarle la mayor cantidad de presupuesto posible a este proyecto, especialmente ahora con tanto saldo de caja y que por lo menos se terminen algunos de los ocho tramos pronto para seguir avanzando con el proyecto y que en unos años tengamos este proyecto tan importante para el país.



Comenzar a planificar anillos como los que están en el estudio de Koica, que circunvalen las diferentes ciudades es algo que debería ser ya una prioridad, si queremos pensar en ciudades sostenibles donde la logística pueda ser aprovechada y que el desarrollo urbano sea un factor propositivo hacia la prosperidad y la generación de valor en el país. Es momento de que el Gobierno de Guatemala tome proyectos estratégicos en beneficio de la población, que fomenten una mejora en la logística y aceleren la movilidad en el país.