Urgente promoción de Guatemala en el extranjero

La cordialidad siempre ha caracterizado a los guatemaltecos y en sus establecimientos muchos lo demuestran, pues hacen que el visitante se sienta bienvenido y quiera regresar. No obstante, mi experiencia personal es que cuando he visitado restaurantes que no expresan esa cordialidad esperada, la desilusión embarga y aunque la comida haya sido excelente, por una mala actitud del personal no dan ganas de volver.

Grupos de turistas internacionales también vinieron, huyendo de la ciudades muy conglomeradas, y buscando paz, seguridad y tranquilidad en los parques. Vida Amor de Paz

¿Estamos preparados nuevamente para recibir al turismo en medio de la pandemia? ¿Hemos hecho todo lo necesario para que los servicios turísticos estén a la altura de lo que ofrecen muchos otros países para que se motiven a venir a visitarnos? Hoy iba por las calles de la ciudad cuando me encontré con un Muppy que decía: “En el futuro el turismo genera riqueza para todos”. Lo firma Biciruta. De algo estoy segura, y es que existen hoy en día muchos emprendimientos tan creativos de parte de miembros de la cadena turística que sería un error no apoyarles con una promoción turística robusta en el extranjero.

Recordemos que el 16.3% de empresas turísticas no sobrevivieron a la pandemia. Una importante observación es que tampoco debemos dejar de apoyar a los cruceros, para que no sigan de largo a otros países, ya que ofrecen buenas divisas a Guatemala. Lourdes Maldonado, directora de Mercadeo del Inguat, nos da la cifra de 6.5 millones de visitantes nacionales y extranjeros a sitios turísticos en el año que acaba de terminar. Pienso que a pesar de la pandemia, las restricciones de viaje, cierre de aeropuertos y fronteras y suspensión de actividades como una forma de evitar la propagación del covid-19 nos afectó. Sin embargo, al abrirse Guatemala de nuevo, el turismo nacional se movió a lugares remotos, poco convencionales y más bien exóticos, donde no había mucha gente. Esta también fue quizás una de las razones por las que grupos de turistas internacionales también vinieron, huyendo de la ciudades muy conglomeradas y buscando paz, seguridad y tranquilidad en los parques y en los sitios turísticos menos frecuentados. Buscando invertir en promoción, Mynor Cordón, director de Inguat destinó a la promoción en EE. UU., un presupuesto de US$388 mil (unos Q2 millones 987 mil), y estuvo al aire del 15 de junio hasta septiembre. Por lo visto tuvieron la intención de impactar en las vacaciones de verano y me pregunto si lograron ese cometido.

La campaña se divulgó en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Filadelfia, Houston, Washington D.C., Atlanta, San Francisco, Phoenix, Seattle, Boston, Miami, Las Vegas y Austin, Texas. También contactaron a los principales medios como CNN Internacional y CNN en Español, y en las principales plataformas en línea de búsqueda de información y venta de viajes como Expedia y Kayak, Amadeus y Verizon Media. Sin embargo, ¿qué pasó con la promoción internacional de este principio de año? ¿Se paró? Estamos ya en enero del 2022 y no sabemos cómo continuará la promoción internacional. Ya es hora de que no solo nos concentremos en campañas en EE. UU., sino expandirnos a ciudades en Francia, Italia y Alemania.

Desafortunadamente pareciera que estamos en desventaja si no hay suficientes rubros destinados para la promoción del turismo extranjero, y ante la millonaria inversión de otros países como Colombia, Ecuador, Costa Rica, México o Perú, si no tenemos presencia, es certero que no vendrán hacia nosotros. Falta mucho por hacer, por lo que espero se reactiven las campañas a corto plazo en el extranjero, pero incluyendo destinos remotos y casi desconocidos para beneficiar a las comunidades más olvidadas.