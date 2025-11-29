Con otra mirada

Usac enaltece a un colega

Pinacoteca Universitaria como un espacio para estudiar, preservar y restaurar su acervo pictórico y escultórico.

En el marco de la celebración de 350 años de creación de la Universidad de San Carlos, la Dirección General de Extensión Universitaria propuso fundar la Pinacoteca Universitaria como un espacio para estudiar, preservar y restaurar su acervo pictórico y escultórico. En nota del 8Oct2025, la directora, ingeniera Wendy López Dubón, expuso al arquitecto y connotado pintor Juan José Rodríguez Paz su deseo por que la pinacoteca lleve su nombre. En breve nota del 9Sept2025, el enaltecido manifestó “…mi beneplácito por la distinción que mi amada casa de estudios hace de mí, escogiendo entre tantos mi nombre…”.



La Universidad de San Carlos (Usac) fue la primera en la Capitanía General de Guatemala, fundada el 31En1676 como Real y Pontificia, es decir, establecida por la corona española y aprobada por la Santa Sede, dirigida por las órdenes regulares de la iglesia católica. Le anteceden la de República Dominicana: Santo Tomás de Aquino 1538; Morelia: Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1540; Perú: San Marcos 1551; México 1551; Bolivia: De La Plata 1552, y Rep.Dom.: De La Paz 1558.



Juan José nació el 17Ab1936 en Cantel, Quezaltenango. Se graduó de maestro de Educación Primaria, ciclo en el que, sumado a su innata destreza, recibió los primeros conocimientos sobre dibujo, color y forma que lo llevaron a ser auxiliar de su profesor, del conglomerado de compañeros estudiantes; experiencia que le resultó de gran utilidad en su futura formación artística. Mediando los años 50, ingresó a la Facultad de Ingeniería, etapa en la que se instituyó el Departamento de Arquitectura, a causa de la negativa del Consejo Superior Universitario de crear una facultad específica. La nueva Facultad fue fundada en 1958. Por incompatibilidad entre estudios y horario laboral, no ingresó a esta sino hasta 1962. En 1970 se graduó como arquitecto y fue registrado en el Colegio Profesional como colegiado No. 100. Desarrolló una larga trayectoria en el diseño, construcción, dirección y supervisión de obras, tanto en el libre ejercicio de la profesión como en la obra pública para vivienda, turismo y hospitales; también dedicó parte de su tiempo a la docencia universitaria.

La creación de nuestra Facultad tuvo lugar en una época de la historia del país, en la que la corrupción empezaba a ser grotescamente obscena, al tiempo que las condiciones políticas y sociales seguían siendo de desigualdad, discriminación y racismo. Realidad que en 1960 empujó a jóvenes oficiales del ejército a rebelarse y exigir retomar los objetivos de la Revolución de Octubre de 1944; acción que derivó en una lucha armada que duró 36 años, sin alcanzar la deseada igualdad.



En 1968 nos conocimos, cuando ingresé a la Facultad y él atendía los últimos cursos de la carrera. Fase en la que, contradictoriamente a la violencia cotidiana, el mundo de la cultura florecía de manera primaveral. La Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación estimulaba la producción artística en su más amplio sentido, incluyendo el Festival permanente de arte y cultura de La Antigua Guatemala. En la iniciativa privada proliferaron galerías de arte, exposiciones, foros, bienales, muestras colectivas y subastas. Entre estas últimas destacó Juanio, desde 1964; empuje artístico y filantrópico dedicado a exponer y subastar el arte latinoamericano en beneficio del Instituto Neurológico de Guatemala.



A partir de 1980, Juan José se dedicó de lleno a la pintura, exponiendo de manera exitosa tanto en Guatemala como en América Latina, Estados Unidos y Europa. Su obra destaca por los vibrantes colores, su transparencia y la luz.