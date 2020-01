Junto al año que recién terminó fallecieron Luis Eduardo Cáceres Grajeda y William Stewart, colegas contemporáneos con quienes compartí aquellos deliciosos años de formación universitaria, cuya riqueza académica estuvo acompañada del crecimiento emocional, social, político y cultural de nuestra juventud al fin de los años 60 y primeros del 70, aderezado por las convulsiones sociales y políticas internacionales y la revolución hippie; los gobiernos militares y la explosión cultural de las artes plásticas guatemaltecas. Esta última llegó junto a las galerías El Túnel y la DS, el surgimiento del Grupo Vértebra, integrado por jóvenes artistas cercanos a los consagrados Carlos Mérida, Guillermo Grajeda Mena, Roberto González Goyri y Dagoberto Vásquez, bajo el manto de la Universidad de San Carlos (Usac), que tenía claro el concepto de la universalidad del conocimiento y de cómo proveerlo.

Entré a la Usac en pleno desarrollo del programa Estudios Generales, creado ante la notoria deficiencia de la preparación escolar de muchos de los alumnos de primer ingreso, entre quienes me incluyo. Fue en ese ámbito que conocí a William Stewart, cuya preparación académica y cultura general por sus estudios en Inglaterra eran sustancialmente superiores, lo que no impidió que estableciéramos amistad e interés para estudiar materias que para ambos era necesario reforzar: Matemáticas y Física. Para eso acordamos reunirnos en el campus universitario los sábados, buscar un salón abierto y disponer del pizarrón. Por entonces, los sábados, en el área de Ingeniería no había un alma. En una ocasión, luego de recorrer los cuatro pisos de aquel edificio y hallar todos los salones cerrados, finalmente encontré el único abierto, vacío desde luego, pero con el signo inequívoco de que William había hecho el mismo camino, manifiesto en la mitad de la pizarra por la locución latina Veni, vidi, vinci.

Según Suetonio, historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, el general y cónsul romano Julio César, en 47 A.C., la usó al dirigirse al Senado romano, para describir su reciente victoria en la batalla de Zela, en la que derrotó al rey del Pont. Se traduce por “Vine, vi y vencí” y habitualmente se usa para expresar la rapidez con la que se ha hecho algo con éxito. Al tiempo que César proclamaba su victoria (encontrándose inmerso en una guerra civil contra Pompeyo) recordaba al Senado su destreza militar. La frase también se interpreta como una expresión de su desdén hacia el Senado patricio (optimates), que tradicionalmente representaba el grupo más poderoso de la república romana.

Desde luego, para nosotros el significado fue vine, busqué y no encontré. El tiempo pasó, nos perdimos de vista durante un par de años, para encontrarnos en la Facultad de Arquitectura. Seguimos usando la contraseña en nuestra adultez, a manera de fraternal saludo.

A Luis Eduardo (el Negro) Cáceres, lo conocí al entrar a estudiar Arquitectura, siendo por entonces una facultad pequeña, con unos 250 alumnos. La relación fue de otro tipo, pues, al pertenecer al grupo que iba inmediatamente adelante, siguiendo la costumbre, “los de arriba” compartían sus experiencias en cuanto a prácticas y técnicas de dibujo y presentación de proyectos, revelando secretos de nuestra incipiente profesión.

Para entonces, el Negro y su hermano eran ya figuras prominentes de judo, a nivel nacional, disciplina que practicaba en las pocas horas libres que dejaban los estudios y el trabajo como dibujante en instituciones estatales o estudios profesionales privados, en los que complementamos nuestra formación académica y profesional.

Descansen en paz, apreciados colegas.