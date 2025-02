Pluma invitada

Visión estratégica de salud pública para Guatemala

Esta transformación no solo depende de los esfuerzos gubernamentales.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) enfrenta una serie de limitaciones y desafíos que dificultan su capacidad para operar de manera eficiente. A lo largo de los años, cada cambio de gobierno ha intentado transformar al MSPAS, pero ha sido incapaz de superar una cultura de continuidad, administraciones débiles y corrupción institucionalizada. El modelo actual no satisface las necesidades de la población, evidenciado por bajos niveles de acceso a la salud y altos índices de morbilidad y mortalidad. Ante esto, se propone una solución para mover al MSPAS hacia un sistema de salud pública más efectivo, basado en principios comprobados.

Esta transformación no solo depende de los esfuerzos gubernamentales.

La solución propuesta se basa en un Programa de Reestructuración y Revitalización (R&R). La Reestructuración implica reorganizar funciones, estructuras, programas y servicios del sistema de salud, mientras que la Revitalización se enfoca en crear una cultura de excelencia, alto desempeño, transparencia y rendición de cuentas. El objetivo es transformar un MSPAS ineficaz en uno funcional, mediante un enfoque integral centrado en siete conceptos clave: pensamiento en sistemas, tres funciones principales y diez servicios esenciales de salud pública, niveles de causalidad de enfermedades, programa de enlace comunitario, intervenciones basadas en el lugar, análisis económico en salud y enfoque en salud poblacional. Estos principios buscan mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad del sistema de salud a largo plazo.

Además, se necesita un modelo de gobernanza que incorpore principios de transparencia y rendición de cuentas, esenciales para superar la corrupción que ha socavado al MSPAS. Al fortalecer la supervisión y garantizar una asignación eficiente de recursos, se logrará que los fondos se utilicen con integridad y que los servicios lleguen a quienes más los necesitan. Esta transformación no solo depende de los esfuerzos gubernamentales, sino de la colaboración multisectorial, involucrando a expertos con trayectoria nacional e internacional que, mediante un liderazgo ético y colaborativo, puedan impulsar los cambios necesarios en el sistema.

El éxito de esta reestructuración requiere un enfoque integral que no se limite a la mejora de los procesos internos del MSPAS, sino que también aborde las causas sociales subyacentes que afectan la salud, como la pobreza, la falta de educación y la discriminación. A través de este enfoque, se espera no solo mejorar los índices de salud, sino también fortalecer la confianza de la población en su sistema de salud pública. Con un modelo basado en los principios mencionados, se podrá avanzar hacia un sistema de salud que no solo sea más eficiente, sino que también sea más justo, inclusivo y equitativo, capaz de brindar a todos los guatemaltecos acceso a una atención de calidad.

Por tanto, la transformación del MSPAS en un sistema funcional, basado en la integridad, la eficiencia y la rendición de cuentas, es no solo posible, sino necesaria para hacer frente a los desafíos de salud pública que enfrenta el país. Un MSPAS revitalizado, capaz de garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, contribuirá significativamente al bienestar y desarrollo de la población guatemalteca, estableciendo las bases para una sociedad más sana y próspera. Para mayor información, visitar el enlace: https://revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/1497.