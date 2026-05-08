Registro akásico

Vuela la bruja en una escoba

Termina actuación abusiva en la persecución criminal.

Ha notado el horror frente a la violencia contra las mujeres. En el país continúan las noticias sobre ataques a tenderas, esposas, amantes y hasta hijas. No existe nadie capaz de justificar tales crímenes atroces. De la misma manera, son despreciables las noticias históricas sobre la caza de brujas habida en la Europa medieval. Hasta en el nuevo continente tuvieron continuidad tales excesos, como en la ciudad de Salem, en Massachusetts, EUA. En contra, en la literatura popular aparece el canibalismo en Hansel y Gretel, el envenenamiento en Blancanieves y la Bella Durmiente, y así. Los hermanos Grimm en Alemania, Charles Perrault en Francia y otros escritores trajeron a cuenta los sucesos existentes en el folclor para prevenir a los niños sobre la existencia del mal.

Elaboración de cabezas de turco, chivos expiatorios y enemigos públicos solo sirve a la baja política.

La fantasía nutre los temores de los no avisados en política. Obsérvese la manera como se levantó la figura de la fiscal general como una agresiva sediciosa. Contra las afirmaciones sobre el futuro lanzadas por los comunicadores en medios informales no cabe la confianza. Pero la repetición lleva a formar una expectativa de verdad. Tal propuesta de reiteración se atribuye a P. J. Goebbels (1897-1945), el jefe de propaganda del Tercer Reich. Dale que te dale, al final se forma la amenaza. El golpe de Estado era inminente.

Cuando se enfrenta una gavilla de güizaches, donde han convertido la ley contra el crimen organizado en un arma arrojadiza a la instrucción criminal en medidas abusivas para apropiación de archivos, votos y amenazas de detención. Se tiene instalado el temor a la extensión del litigio malicioso, si se recluta a varios jueces. Afortunadamente no pasó de un par de prevaricadores, pero con poder, pues se encontraba abiertamente a un juez y varios fiscales, amplificados por conocidos amarillistas. Les falló su insidia, porque jueces, fiscales, policía y en especial soldados se han profesionalizado y rechazan aventuras ilícitas. Para un país, lo mejor es la estabilidad para progreso en los negocios, la vida social y la elevación espiritual.

Se señala a un traductor de conceptos para pasar de vivo; no dice common law, sino ley común, por ejemplo. Forma parte de un grupo de cercanos al oído presidencial, cuyo objetivo era provocar un error político, pasando sobre la Constitución. Se obró bien al rechazar la aventura. La salida fácil creyéndose poseedor de todo el poder, como le pasó a Serrano Elías. El régimen de legalidad tiene una manifestación inmediata, en los trámites conocidos en sucesivas oficinas e instancias. La legalidad se convierte en Estado de derecho cuando se preservan los valores constitucionales en la práctica institucional. Eso está pasando con la sucesión en el Ministerio Público. Sí, en gerundio, porque continúan las pataletas, amparos viciosos, apremios abusivos y apresuramientos sospechosos de dobles intenciones.

Cualquiera puede denunciar, pero resolver de inmediato provoca sospechas, como solicitar a una comisión transitoria rendir informes como si fuera una oficina gubernamental. Se ha vuelto deporte criticar a la Corte de Constitucionalidad; sin embargo, los 14 recursos frívolos de amparo son tratados como se merecen. Todo ello demuestra la fortaleza de la institucionalidad legal del país.

Las profecías del desastre no sucedieron. Ofende observar al representante Tim Kaine, senador por Virginia del Partido Demócrata, exhibirse como un enemigo de la fiscal general. Fue sorteado con elegancia. Las brujas solo están en los cuentos de niños y en los malintencionados ansiosos de inventar vuelos en escoba para ganar influencia.