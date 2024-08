Construyendo ideas

Y… ¿Si construimos?

Entonces, empecemos a conversar

¿Han escuchado que “para educar a un niño se necesita una tribu entera”? Quiero parafrasear ese famoso proverbio africano, ya que para construir un país como Guatemala se necesita que todos nos involucremos en las soluciones de nuestros desafíos. Dejemos de lado la economía y lo que cada uno pueda aportar a la construcción de riqueza. Centrémonos en algo más valioso que el dinero: las ideas.

A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo las buenas ideas cambian el rumbo. Ahora mismo observamos con sorpresa cómo la inteligencia artificial borra paradigmas con un solo clic y modifica la forma de hacer las cosas.

Las ideas son nuestro mejor capital. Por eso quiero que este espacio sea un escenario para el diálogo permanente. Parafraseo de nuevo: ninguna de mis ideas es tan buena como todas nuestras ideas juntas. Puede sonar a utopía, pero la realidad es que nuestro país necesita de ese diálogo abierto, enriquecido desde diversas perspectivas y experiencias. Así que quiero invitar a cada uno de los lectores a ser parte activa y esencial de esta columna.

Me aportaría muchísimo conocer su visión sobre nuestra Guatemala. ¿Cuáles son sus preocupaciones más sentidas? ¿Cómo erradicamos de una vez por todas los problemas que nos hacen sufrir? ¿Cómo trabajamos por una Guatemala más segura?

Sin duda, han escuchado que Guatemala está sobrediagnosticada. Esta bastante claro cuáles son nuestros desafíos y a dónde queremos llegar. Pero lo que nos falta es encontrar los caminos para alcanzar la meta. No podemos cambiar el rumbo cada cuatro años, es importante que siga lo bueno y se reestructure lo que no avanza. Un buen punto de partida es contar con estadísticas actualizadas que permitan tomar buenas decisiones. Recordemos que lo que no se mide, no se puede mejorar.

Por ejemplo, abordemos un tema que tiene impacto en la vida diaria de todos los guatemaltecos: la seguridad ciudadana.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Gobernación, podemos ver que en los últimos meses se han aplicado estrategias que están funcionando. Un aspecto a destacar es la reducción significativa de homicidios. Cabe mencionar que se han registrado 115 muertes menos respecto del 2023. También es importante subrayar la eficiente acción de las autoridades para capturar a los responsables de casos que han tenido alta incidencia en los guatemaltecos.

Es clave resaltar que este año se ha capturado en flagrancia a mil 142 criminales, de los cuales 263 han sido delincuentes que han atentado contra la vida. Esto habla de la rápida respuesta y acción policial. Uno de los ejemplos más recientes es la captura de los sicarios que perpetraron un ataque en Villa Linda. En cuestión de segundos, la rápida acción de la PNC, en medio de un tiroteo que puso en peligro la vida de los agentes, permitió la captura de los responsables, quienes eran miembros de la Mara Salvatrucha.

Además, la incautación de dos mil 116 armas de fuego durante los ocho meses del 2024 es también un indicador que vale la pena mencionar. La captura de estos criminales y la incautación de armas significa que se está realizando un esfuerzo por sacar de las calles a sicarios y armas ilegales, lo cual impacta directamente en la reducción de la violencia.

Si bien es cierto que hay mucho por hacer, es importante resaltar que hay cosas buenas que están pasando. Semana a semana, voy a compartir datos e información que permita complementar el análisis y contar con información que nos ayude a tomar buenas decisiones.

Entonces, empecemos a conversar: ¿Qué otras acciones creen necesarias para seguir avanzando en seguridad?

Mi cuenta de X siempre estará disponible para que podamos comunicarnos: @pedrofcruz.