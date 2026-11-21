Pluma invitada

Estado insostenible

La cuestión central no es si Guatemala debe ser más conservadora o progresista, sino si puede llegar a ser un Estado eficaz.

La discusión sobre Guatemala suele naufragar entre dos simplificaciones igualmente improductivas: la idealización del Estado como solución automática de los problemas nacionales y reducción de toda crisis a una disputa ideológica entre izquierda y derecha. Ninguna de esas interpretaciones parece suficiente para explicar una realidad marcada por la debilidad institucional, la fragmentación del poder público y la persistencia de estructuras históricas que limitan la capacidad estatal para garantizar seguridad, justicia y desarrollo. La cuestión central no es si Guatemala debe ser más conservadora o progresista, sino si puede llegar a ser un Estado eficaz.

La verdadera reforma pendiente continúa siendo la construcción de un Estado competente.

Sin embargo, el problema de fondo no es resuelto. La modernización administrativa nunca logró consolidar un aparato estatal capaz de trascender los ciclos de personalismo político. Lo que siguió fue un proceso de creciente militarización del poder durante las décadas posteriores.

La consecuencia más grave de este gobierno no es únicamente la violencia, sino el deterioro profundo de la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando el poder público pierde legitimidad, la obediencia a la ley se sustituye por relaciones informales, clientelares o corporativas. Esta observación coincide con la preocupación de Jürgen Habermas respecto de la colonización de la esfera pública por intereses que impiden una comunicación racional orientada al consenso democrático.

El gobierno de Bernardo Arévalo llegó al poder con una narrativa centrada en el combate de la corrupción y la recuperación institucional. No obstante, más allá de simpatías o antipatías políticas, la evaluación de un gobierno debe realizarse por su capacidad efectiva para producir resultados. El propio Ejecutivo ha reconocido que encontró estructuras estatales débiles y múltiples resistencias institucionales, particularmente en materia de transparencia y combate de la corrupción.

La dificultad radica en que las expectativas ciudadanas fueron extraordinariamente altas. La promesa de transformación enfrentó rápidamente los límites de un aparato estatal que arrastra problemas acumulados durante décadas. Incluso sectores inicialmente favorables al gobierno han señalado la brecha existente entre las expectativas de reforma y la velocidad de los cambios reales.

La reciente muerte violenta de Juan Francisco Solórzano Foppa, el 17 de octubre de 2026, constituye un hecho de enorme gravedad pública que ha generado interrogantes sobre seguridad, justicia y capacidad institucional. Las investigaciones aún se encuentran en desarrollo, por lo que cualquier conclusión definitiva sobre motivaciones o responsables intelectuales sería prematura. Sin embargo, el impacto político y simbólico del hecho revela la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el estado de Derecho.

La crisis guatemalteca, por tanto, no puede entenderse exclusivamente como una crisis de corrupción ni solamente como una crisis de seguridad. Es, sobre todo, una crisis de capacidad estatal.

La historia reciente demuestra que ni el militarismo ni el caudillismo ni el moralismo político han logrado resolver los problemas estructurales del país. El desafío consiste en construir instituciones capaces de sobrevivir a los gobiernos, resistir a las coyunturas y responder eficazmente a las necesidades ciudadanas.

La mediocridad estatal no es de izquierda ni de derecha. Es la incapacidad del Estado para cumplir las funciones que justifican su existencia. En Guatemala, esa sigue siendo la cuestión central. Mientras el debate público continúe concentrado en los actores y no en las instituciones, la crisis seguirá reproduciéndose bajo distintos nombres, distintos gobiernos y distintas narrativas. La verdadera reforma pendiente continúa siendo la construcción de un Estado competente, previsible y sujeto al Derecho.