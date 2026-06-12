pluma invitada

La manzana y la eterna búsqueda de la verdad

Tal vez no sea la manzana la que cambia la historia, sino la pregunta que despierta en quien la mira.

Tres grandes revoluciones —una teológica, otra científica y una tecnológica— han tenido como protagonista simbólico a una manzana, a esa fruta sencilla y cotidiana, y aparentemente inofensiva.

Si la primera manzana despertó la conciencia moral, la segunda simboliza el nacimiento de la razón científica.

La primera que dio un giro a nuestra historia es la del libro del Génesis. En realidad, el texto bíblico nunca menciona que se tratara de una manzana; habla simplemente del “fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal”. Sin embargo, la tradición occidental terminó representándolo como una manzana, en parte favorecida por la homonimia latina entre malum (mal) y malus (manzano).

Tentada por la serpiente —“el más astuto de todos los animales del campo”—, Eva toma el fruto y lo comparte con Adán. Con ese gesto, la humanidad pierde la inocencia originaria y el desorden entra en la historia. La escena funda una visión moral y religiosa que ha modelado durante siglos la cultura de Occidente: la conciencia de una fractura interior, de una libertad herida, de una tensión entre el bien y el mal.

De esa caída surgiría, en la comprensión cristiana, la necesidad de redención. “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar” (Gn 3,15). La doctrina del pecado original es propiamente cristiana, pero la intuición de una edad perdida o de una inclinación humana al desorden ya había sido presentida por culturas anteriores.

Siglos después, otra manzana cambiaría el rumbo de la historia. En 1666, durante la peste que obligó a cerrar la Universidad de Cambridge, el joven Isaac Newton se retiró a Woolsthorpe. Según relató años después su amigo William Stukeley, la caída de una manzana lo llevó a preguntarse por qué los cuerpos tienden siempre hacia el centro de la tierra. Aunque el episodio tiene algo de construcción legendaria, refleja el proceso real de su reflexión.

A partir de esa pregunta, Newton formularía la ley de la gravitación universal, unificando en un mismo marco matemático el movimiento de los planetas y la caída de los objetos cotidianos. Junto con figuras como Galileo Galilei, Kepler, Francis Bacon y Descartes, Newton forma parte del conjunto de pensadores que dieron forma a lo que hoy llamamos ciencia moderna.

Si la primera manzana despertó la conciencia moral, la segunda simboliza el nacimiento de la razón científica: la convicción de que la naturaleza obedece a leyes inteligibles y de que el universo puede ser comprendido mediante la observación y las matemáticas.

La tercera manzana pertenece a la revolución tecnológica. En abril de 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron Apple Inc. Su logotipo —una manzana mordida— se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del mundo contemporáneo.

Desde el Macintosh hasta el iPhone, la empresa no solo diseñó dispositivos: transformó nuestra manera de comunicarnos, de trabajar y de acceder a la información. Ha sido una de las compañías que con mayor éxito ha integrado hardware, software y servicios en un ecosistema propio, haciendo de la tecnología una experiencia cotidiana e intuitiva.

Si la primera manzana habló del bien y del mal, y la segunda, de las leyes del cosmos, la tercera habla del poder humano para recrear el mundo a través de la técnica. Representa la creatividad aplicada, pero también la nueva dependencia digital que caracteriza nuestra época. Tres momentos en los que la humanidad se reinventa a sí misma.

Y aún podríamos añadir otras manzanas legendarias: la de la discordia que, según la mitología griega, desencadenó la guerra de Troya; la envenenada de Blancanieves; la que Guillermo Tell atravesó con su ballesta; la manzana que, según la versión más extendida, utilizó Alan Turing para quitarse la vida; o incluso la “Gran Manzana”, Nueva York.

Tal vez no sea la manzana la que cambia la historia, sino la pregunta que despierta en quien la mira. A veces es una pregunta sobre la naturaleza de las cosas (ciencia); otras, sobre el bien y el mal (ética); otras, sobre cómo transformar el mundo y qué me hace más humano (tecnología). Y cada vez que alguien se atreve a perseguir una de esas preguntas hasta sus últimas consecuencias, el mundo vuelve a revolucionarse.