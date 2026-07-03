pluma invitada

Sin datos ni plataformas, la IA es una ilusión

Muchas organizaciones enfrentan un problema recurrente: datos fragmentados, difíciles de acceder o no diseñados para consumirse a escala.

Una realidad cada vez más clara para los líderes empresariales: la discusión sobre inteligencia artificial (IA) basada en herramientas, pilotos y promesas ha quedado atrás. La ventaja competitiva proviene de integrar la tecnología al núcleo operativo del negocio con velocidad, escala y propósito. La nueva edición del libro Rewired, de McKinsey & Company, plantea que la aceleración y la innovación dependen de plataformas, datos integrados y sistemas de IA que operen como parte viva de la empresa.

No se trata de experimentar con IA, sino de rediseñar la empresa con IA.

Tres pilares, un mismo objetivo. Las plataformas tecnológicas dejaron de ser habilitadores y se convirtieron en activos estratégicos. Permiten construir una vez y reutilizar, reducen costos unitarios y aceleran la salida al mercado. Una arquitectura basada en plataformas desacopla dependencias, facilita la interoperabilidad y acelera la innovación al permitir que múltiples equipos trabajen en paralelo.

Esta lógica de plataformas es clave cuando la IA transforma el desarrollo de software. La evolución de copilotos a sistemas autónomos introduce un salto de productividad, cuyo potencial se materializa cuando existe una base tecnológica capaz de escalar soluciones de forma consistente y segura.

Aquí es donde entra la IA “agéntica”. A diferencia de los modelos tradicionales, los agentes orquestan procesos completos, toman decisiones y aprenden continuamente. Su valor reside en rediseñar flujos de trabajo e integrar datos —estructurados y no estructurados—, gobernanza y controles para operar en entornos complejos.

Ninguna de estas capacidades puede sostenerse sin datos sólidos. Muchas organizaciones enfrentan un problema recurrente: datos fragmentados, difíciles de acceder o no diseñados para consumirse a escala, convirtiéndolos en un cuello de botella en lugar de un multiplicador de valor.

La “productización” de los datos. Las empresas líderes buscan “productizar” los datos, es decir, convertirlos en activos reutilizables y alineados con el negocio. Requiere una arquitectura que unifique fuentes, una gobernanza que asigne responsabilidad al negocio y una estrategia de enriquecimiento continuo. Cuando estas condiciones se cumplen, los datos dejan de ser un recurso pasivo y se convierten en un motor de innovación.

La integración plantea un nuevo desafío: la protección. En un mundo impulsado por modelos de lenguaje (LLMs), los riesgos del uso de información sensible se amplifican. Las organizaciones deben pasar de enfoques reactivos a esquemas donde la seguridad y el control estén integrados desde el diseño; automatizando controles, monitoreando comportamientos y garantizando transparencia en el uso de datos.

A su vez, la combinación de plataformas, agentes y datos crea un sistema interdependiente: las plataformas escalan, los agentes ejecutan y los datos alimentan el aprendizaje. Cuando estos elementos se alinean, la organización alcanza velocidad y adaptabilidad difíciles de replicar.

La lección es clara: la innovación es consecuencia de construir capacidades que permitan integrar, escalar y proteger de manera sistemática. Los líderes de negocio de América Latina que entiendan esta lógica dejarán de ver la IA como una herramienta y comenzarán a utilizarla como un sistema operativo empresarial. No se trata de experimentar con IA, sino de rediseñar la empresa con IA en su núcleo; redefiniendo las reglas de competencia desde el modelo operativo, no desde la inversión por sí sola.