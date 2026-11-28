Pluma invitada

Una sobremesa con los muertos

Pienso que leer es una de las formas más discretas de vencer a la muerte.

Noviembre, tradicionalmente, es el mes de los muertos, del fiambre y de los vientos propicios para volar barriletes. La Iglesia —con memoria de abuela— es la que nos recuerda, año con año, que no podemos olvidar a quienes nos acompañaron en esta vida y que se nos han adelantado hacia el destino eterno. No pretendo hablar de las cosas últimas o novísimas; ya existe una rama de la teología dedicada a ello, y estoy seguro de que la mitad es imaginación. Al fin y al cabo, “ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman”.

La biblioteca es, en cierto sentido, un lugar lleno de muertos que se resisten a guardar silencio.

Pretendo hablar de algo más profundo aún y, al mismo tiempo, más a nuestro alcance: dejar hablar a los muertos. Entablar un diálogo no en el cementerio, sino en un lugar aún más sagrado.

Conversar con ellos, no solamente recordarlos: contrastar nuestra vida con la suya, nuestras ideas con las que ellos sostuvieron, nuestros problemas con los que ellos afrontaron. Dejarnos interpelar por quienes vivieron antes que nosotros y permitir que, desde sus páginas y sus vidas, nos expliquen su tiempo y nos saquen, aunque sea por un momento, de la estrechez de nuestro presente para introducirnos en el horizonte más amplio de la historia, de la humanidad y, finalmente, de lo eterno.

El diálogo con los muertos es una de las grandes manifestaciones de que estamos vivos. Escucharlos, sentarnos con ellos y conversar tranquilamente, acompañados de una cerveza, unas aceitunas y un buen tabaco; de ese mismo tabaco que, con toda probabilidad, a alguno de ellos terminó por llevarlo a la tumba.

Caminar junto a Aristóteles por el Liceo que él mismo fundó y escucharlo hablar sobre la felicidad. Entrar en los pasillos de la Universidad de París y escuchar a Alberto Magno y al profesor Tomás, de la familia Aquino. Poder escuchar de viva voz el mugido de ese buey que transformó la manera en que entendemos el conocimiento.

Despertar a Homero después de siglos de silencio y escucharlo cantar la Ilíada y la Odisea. Acompañar a Miguel de Cervantes en la cárcel de Sevilla mientras concibe El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Recorrer las calles de Roma junto a Virgilio mientras escribe la Eneida. Bajar con Dante los círculos del Infierno, las terrazas del Purgatorio y subir las esferas del Paraíso.

Sentarnos junto a Shakespeare en un teatro de Londres y escucharlo hablar en Hamlet, Macbeth, Lear y Otelo. Entrar en la casa de Tolstói y acompañarlo a través de Ana Karénina y descubrir la grandeza y las contradicciones del hombre. Caminar por las calles de San Petersburgo con Dostoievski y adentrarnos con él en las profundidades de la conciencia humana en Crimen y castigo y Los hermanos Karamázov.

Conversar con Goethe en Weimar mientras trabaja en su Fausto y pregunta por el destino del hombre moderno. Así podría continuar la lista de todos los grandes muertos de la historia: Platón, Agustín, Jane Austen, Tolkien, Ratzinger… y también otros más discretos, que tomaron alguna vez el micrófono o la pluma y que siguen esperando pacientemente en una estantería.

La biblioteca es, en cierto sentido, un lugar lleno de muertos que se resisten a guardar silencio. Allí están esperando pacientemente que alguien abra sus páginas. No reclaman nuestra atención. No nos envían una notificación. No interrumpen nuestra conversación. Pero tienen más que decir.

He dejado para el final, a propósito, al muerto más importante de la historia —uno que en realidad está vivo— y al único que realmente interesa escuchar, porque entiendo que el Cielo será una conversación continua con Él. Ponernos en dialogo con Jesús al abrir los cuatro evangelios, el Nuevo Testamento y también el Antiguo es adelantar ya en esta tierra lo que será la Vida Nueva. Así daremos al presente visos de Eternidad, y a nuestro cotidiano vivir, valor Sagrado.

Pienso que leer es una de las formas más discretas de vencer a la muerte y que la vida intelectual consiste, en buena medida, en aprender a conversar con los muertos. La lectura nos hace trascender el tiempo. No somos dioses, pero quizá dejaríamos de ser plenamente hombres si no intentáramos ser divinos y, por tanto, inmortales.