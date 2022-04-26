Zuzana Civanova:“Obra de Asturias es intemporal”

Las obras de Miguel Ángel Asturias han tenido impacto y trascendencia a nivel global, y su contenido no solo ha influenciado en la literatura regional, sino también en la de países lejanos como Eslovaquia —estado que surgió, junto con la República Checa, de la escisión de Checoslovaquia, en 1993—, donde la doctora eslovaca en Teoría de la Literatura Zuzana Civanova lleva a cabo exhaustivas y profundas investigaciones sobre las creaciones literarias del Premio Nobel de Literatura 1967.

En un castellano perfecto, la investigadora habló con Prensa Libre, por correo electrónico, sobre las conclusiones de sus estudios, así como su análisis comparativo del legado del insigne escritor, expuesto en su libro La esencia mágico-mítica y arquetípica de las obras escogidas de Miguel Ángel Asturias. El Gran Lengua desde la perspectiva de las investigaciones eslovacas (Editorial Cultura, 2021), y la alta valoración que goza en Europa.

¿Cómo fue su primer acercamiento con la cultura hispanoamericana y el idioma español y por qué le atrajeron?

En la región del norte de Eslovaquia, donde nací, está el instituto Gymnázium Martina Hattalu que tiene una sección bilingüe eslovaco-español. Allí tuve por primera vez contacto con el idioma español que inmediatamente me atrajo por su sonoridad, dinámica, sistema gramatical y vocabulario. Después de egresar del instituto mencionado, ingresé en la Universidad Constantino el Filósofo de Nitra, en el oeste de mi país, donde estudié la carrera para enseñar la lengua y literatura española y rusa. Ahí hice mi doctorado y en la actualidad continúo trabajando en el Departamento de Romanística de esa universidad. Durante mis estudios universitarios conocí con mayor profundidad la literatura y cultura hispanoamericana y empecé a profundizar en sus secretos.

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¿Por qué se interesó en la obra de Miguel Ángel Asturias?

En mi tesis doctoral El mundo hispanoamericano de fantasía y magia en el diálogo comparativo. Miguel Ángel Asturias (Hispanoamerický svet fantázie a mágie v komparatívnom dialógu. Miguel Ángel Asturias (2017) me centraba en el mundo de la magia y de la fantasía de la literatura hispanoamericana, que era un tema demasiado amplio. Hice una investigación acerca de la recepción de las obras del realismo mágico y el realismo fantástico de la literatura hispanoamericana en el ámbito literario eslovaco en los archivos y allí me encontré con la obra de Miguel Ángel Asturias. Era una colección de prosas traducida al eslovaco y me puse a leerla justo en la biblioteca. Contenía el texto de El Señor Presidente (1949). Me interesó tanto que tuve que buscar la versión original y al leerla, me di cuenta de la calidad artística de la poética de Asturias y empecé a estudiarla con mayor detenimiento.

Según ha dicho, su libro preferido de Asturias es Hombres de maíz, por su carácter mitológico maya y arquetípico, ¿cómo interpreta su contenido?

En esta obra, Asturias describe la situación desfavorable del indígena en la sociedad guatemalteca implementando los mitos —o fabulados por el autor o los de la cosmogonía maya— y la magia en la narración. Según mi opinión, en la poética y el estilo de esta obra de la mejor manera se evidencia que Asturias encontró la identidad guatemalteca en lo irracional y mágico de la tradición oral de los pueblos autóctonos y la unió con sus desasosiegos y con los problemas de la sociedad de ese entonces. Estoy convencida de que sin haber viajado a Europa no se hubiera producido un libro como este. A los pueblos latinoamericanos les fue desarraigada la identidad y, por muchas décadas, los autores solo imitaban las corrientes literarias europeas. Asturias fue uno de los autores que tuvieron que salir fuera de su país para encontrar la identidad de su pueblo. Augusto Monterroso, en uno de sus ensayos, confirma que la partida de los autores latinoamericanos, expulsados por los regímenes dictatoriales de sus países, al final, se reveló como imprescindible.

¿Cómo fue recibida en Eslovaquia la obra de Asturias y qué manifestaron los críticos literarios de aquel entonces?

Cuando se tradujeron las obras de Asturias, mi país formaba parte de la antigua Checoslovaquia, en la época del duro socialismo. Debido a ello, entraron en nuestro espacio cultural —en forma de traducciones— las obras, digamos, socialmente encuadradas de Asturias (Week-end en Guatemala, El Señor Presidente, El Papa Verde y Los ojos de los enterrados). La crítica los enmarcaba como novelas sociales, se enfatizaba en su carácter sociopolítico e ideológico y se desvió su base mágica y mítica. El traductor —no solo— de las obras de Asturias, Vladimír Oleríny, añadía los epílogos a sus traducciones, donde intentaba explicar la poética del autor y lo contextualizaba para mejor entendimiento del lector eslovaco. También se publicaron algunas reseñas de las traducciones de las obras de Asturias en revistas literarias de aquel tiempo como Revue svetovej literatúry o Slovenské pohľady. Hay que enfatizar que las obras de Asturias llegaron a nuestro espacio cultural y literario en la década de 1960, cuando a pesar de la censura se abrió paso a las literaturas occidentales, junto con las obras de otros autores hispanoamericanos. Por ejemplo, las del colombiano Gabriel García Márquez, por lo que la crítica relegó a un segundo plano las obras de Asturias. Lamentablemente, no tuvieron bastante tiempo y espacio para ser recibidas por los lectores. En aquella década todos se centraban exclusivamente en las obras del “boom de la literatura hispanoamericana”.

¿Cuál es la comparación que estableció entre los protagonistas de El Señor Presidente, El Papa Verde y Hombres de maíz?

Por la esencia principal de estas obras, considero el inconsciente colectivo y la presencia de los arquetipos —según los definió Jung—. Además, son, sobre todo, los mitos que las unen. Por una parte, se trata de los mitos de la mitología maya existentes (Hombres de maíz); por otra, mitos inventados por el autor —Gaspar Ilom, el personaje de El Señor Presidente, o Geo Maker Thompson—. Vladimír Oleríny, en uno de sus epílogos escribe sobre dos prototipos de los personajes de Asturias: el hombre maíz (Hombres de maíz) y el hombre banano (la trilogía bananera). Yo añadiría también otro tipo: el hombre tirano (El Señor Presidente). Pero al comparar las tres obras destaca el intento del autor de señalar la especificidad del ambiente y la cultura guatemalteca usando los elementos de la magia, fantasía, creencias o rituales de la población autóctona, el juego con los nombres de los personajes, con el lenguaje, el uso de metáforas o expresiones específicas.

¿Cómo se manifiesta el realismo mágico y fantástico en obras de escritores eslovacos?

Se puede destacar la presencia del realismo mágico en las obras de los autores eslovacos Václav Pankovčín y Peter Jaroš, que son clásicos en la literatura eslovaca. Hay también tendencias entre los autores actuales como Ján Mičko, quien confirmó que en sus cuentos se inspiró en el realismo mágico hispanoamericano. Un campo no explorado son las semejanzas entre la poética que cultivaba Miguel Ángel Asturias y la de los autores de la llamada prosa del naturismo (František Švantner o Dobroslav Chrobák). Concretamente, se trata del tema del amor, la implementación de mitos o la inspiración en los elementos de la cultura oral y folclor. Es interesante que se trataba de autores que escribieron en la década de 1940, y estoy convencida de que no tuvieron contacto con las obras de Miguel Ángel Asturias. Es interesante ver las semejanzas y reflexionar sobre el tema.

¿A qué atribuye que la obra de Asturias siga vigente?

Creo que lo que Asturias describe en sus obras, lamentablemente, sigue siendo actual hoy en día. En muchos países del mundo se puede notar un sistema autócrata como una nueva forma de dictadura, se ven las intervenciones de unos países en la soberanía de otros o la opresión de derechos humanos. Lo que más me sorprende es que sigue siendo actual el problema del racismo. Creo que las obras de Miguel Ángel Asturias son intemporales, si se puede decir así, porque tratan los temas que angustian a la sociedad continuamente y cada lector puede encontrar en la historia o actualidad de su país paralelos con los temas tratados en sus novelas.

¿Usted ha estado en Guatemala? ¿Qué es lo que le llama la atención de nuestro país, según descripciones de Miguel Ángel Asturias acerca de nuestra cultura, historia y situación sociopolítica?

Lamentablemente, todavía no he estado en Guatemala, pero espero un día poder conocerlo. Lo que más me llama la atención son las descripciones de su naturaleza que se pueden leer a lo largo de todas las novelas de Asturias. Me interesaría observar cómo se manifiesta el carácter mitológico de la identidad guatemalteca en la vida cotidiana de sus habitantes. Su país, históricamente, ha vivido muchos acontecimientos desfavorables, lo que, seguramente, influyó en su formación tal como se conoce hoy en día. Lo que a mí más me hace feliz es ver cómo va creciendo el reconocimiento de su autor Nobel que para nosotros, los europeos, a lo largo de décadas, ha sido un personaje destacado de la literatura del continente latinoamericano.

“A mí me hace feliz ver cómo va creciendo el reconocimiento de su autor Nobel que, para nosotros, los europeos, a lo largo de décadas, ha sido un personaje destacado de la literatura del continente latinoamericano”.

Trayectoria

Zuzana Civanova estudió Lengua y Literatura Rusa y Lengua y Literatura Española en la Universidad Constantino el Filósofo en Nitra, Eslovaquia.

Estudió Español, Literatura y Lingüística en la Universidad de Granada, España (2011-2012).

En el 2017 obtuvo su doctorado en Teoría de la Literatura e Historia de la Literatura Nacional Específica en dicho centro de estudios, y centró su interés en Miguel Ángel Asturias.

Desde el 2017 es profesora de Lengua Española, Literatura en Español del siglo XX y Metodología de Enseñanza de Español en el Departamento de Romanística de la Facultad de Filosofía y Letras de ese lugar.

Ha participado en diversos proyectos académicos sobre Literatura Española y Literatura Hispanoamericana, con enfoque en el realismo mágico y fantástico.

ANTECEDENTES

De 1961 y 1971 datan las primeras traducciones de obras de Miguel Ángel Asturias al idioma checo, y las eslovacas fueron producidas entre 1968 y 1975.

En su investigación del 2018, cuyos resultados presentó en el 2019 y que se publicaron en su libro, Civanova analiza magistralmente tres obras de Asturias: “El Señor Presidente” (1946), “Hombres de maíz” (1949) y ”El Papa Verde” (1954).