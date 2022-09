Artemis I: Esta es la nueva fecha y hora del lanzamiento de la misión de la Nasa con dirección a la Luna

El SLS tiene un costo de US$4 mil 100 millones y tendrá en su interior a la nave Orión, que orbitará alrededor de la luna en un periodo de seis semanas.

La ventana de lanzamiento de Artemis I será de dos horas e iniciará a las 12.17 hora de Guatemala (18:17 GMT).

En caso de que factores externos como condiciones del clima o desperfectos mecánicos afecten el lanzamiento de la misión, la próxima fecha que se tiene fijada es el 5 de septiembre.

Sin embargo, los meteorólogos de la Fuerza Espacial de los EE. UU. hicieron un pronóstico para el 3 de septiembre, y afirmaron que habrá un 60% de condiciones climáticas favorables, porcentaje que mejorará en el transcurso del día.

Watch #Artemis I launch to the Moon! The broadcast will begin Saturday, Sept. 3, at 12:15pm ET (16:15 UTC) on our Twitter, YouTube, Twitch, Facebook, Daily Motion and https://t.co/ieGQx2G190.

More on how to watch the launch, ask questions and participate: https://t.co/PARh9Hvnk4 pic.twitter.com/zyc42xSaXj

— NASA (@NASA) August 31, 2022