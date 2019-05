En diferentes medios de comunicación de nuestro país, incluyendo las redes sociales, nos encontramos con titulares como Escasez de agua agobia a vecinos, Vecinos protestan por falta de agua, Autoridades y vecinos están preocupados por escasez de agua, Marcha por el agua se dirige a la capital, Expertos prevén que escasez de agua se agudizará en los próximos 10 años, Comuna habilitará 13 pozos más para extraer agua y afrontar un año de poca lluvia.

Entre las noticias del día a día a veces estas pasan desapercibidas para el grueso de la población, un problema que es de carácter vital para aquel que lo está padeciendo en ese momento. O bien, nos son conocidas cuando las manifestaciones humanas interrumpen nuestra locomoción en las carreteras y entonces ahí detenidos, tal vez reflexionamos sobre la “escasez de agua”

Y es que a futuro, afirman quienes conocen del tema, será un serio problema no para algunos, sino para todos.

Los factores que afectan el suministro de agua son de dos tipos: naturales y antropogénicos. Los primeros incluyen el clima, la geología, geografía y, los segundos, están relacionados con la población, su crecimiento y desarrollo así como los patrones de consumo y la voluntad política.

Lo que sabemos: el 70% de nuestro planeta se encuentra cubierto por agua. De aquí el 97.5 % es agua salada, nos queda entonces un 2.5% de agua dulce que puede ser utilizada por nosotros para nuestro consumo, esto es: uso doméstico, agricultura e industria en general. A este 2.5% es a lo que llamamos “recurso hídrico”.

Cuando me solicitaron que escribiera este artículo me comuniqué con un amigo hidrogeólogo, preguntándole sobre datos acerca de la escasez de agua en nuestro país. Su respuesta: “el problema central es que no contamos con una evaluación adecuada de nuestras fuentes de agua. Frecuentemente el recurso hídrico está ahí, pero no ha existido inversión para desarrollarlo”.

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Roma 2013, titulado: Escasez de agua, el sector económico en el que la escasez de agua tiene más importancia es en la agricultura.

Hemos de recordar también que la escasez de agua va ligado directamente a otro tema importante: la calidad del agua. Es decir, que el agua reúna las características que la hacen apta para los diferentes consumos. Lograr esa calidad cada vez resulta más costosa, en especial por la continua contaminación de las fuentes de agua. La escasez de agua continuará si no se logra una voluntad política en cuanto a gestión y coordinación, así como la regulación del agua y el cuidado que cada uno debemos dar en el uso y, especialmente en su devolución.

Si sabemos que ese bien es escaso, y mientras exigimos y esperamos la implementación de políticas y estrategias gubernamentales, es importante que continuemos en la búsqueda de tecnologías innovadoras de uso. Por ejemplo, riegos más eficientes y eficaces, invertir en proyectos como los captación y almacenamiento de agua de lluvia, iniciativas exitosas de reúso.