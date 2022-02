La UEFA deja a Rusia sin final de Champions League y la Fórmula Uno sin Gran Premio

Casi de manera inmediata, el Kremlin consideró “una lástima” la decisión de la confederación europea. “San Petersburgo habría ofrecido las condiciones ideales para la celebración de semejante festival futbolístico”, declaró su portavoz Dimitri Peskov.

El presidente de la Federación Rusa de Fútbol, Alexander Diukov, estimó por su parte que la decisión de la UEFA responde a “motivos políticos”.

Después, fue el presidente francés Emmanuel Macron quien “saludó” la “movilización de la UEFA (…) para contribuir a las acciones de solidaridad hacia los deportistas y ciudadanos ucranianos y por coordinarse con las acciones de la Unión Europea” contra Rusia.

El Stade de France ya albergó la final de la Champions en 2006, en la que el Barcelona derrotó al Arsenal, y la de 2000, en la que el Real Madrid se impuso al Valencia.

Jugar en París “será una motivación suplementaria”, aseguró este viernes el argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París SG, aunque recordó que hasta llegar a la final “queda mucho camino”, empezando por defender el 9 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu el 1-0 contra el Real Madrid logrado en la ida de los octavos de final.

Las otras tres finales del máximo torneo europeo de clubes organizadas en la capital francesa se disputaron en el Parque de los Príncipes (1956, 1975 y 1981).

En un comunicado, “la UEFA desea expresar su agradecimiento y reconocimiento al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por su apoyo personal y su compromiso para que el partido más prestigioso del fútbol europeo de clubes se traslade a Francia en un momento de crisis sin precedentes”.

“Junto con el gobierno francés, la UEFA apoyará plenamente los esfuerzos de múltiples partes interesadas para garantizar la provisión de rescate para los jugadores de fútbol y sus familias en Ucrania, que se enfrentan a un terrible sufrimiento humano, destrucción y desplazamiento”, añadió el organismo.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022