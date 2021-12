21 días de dar felicidad: Ayuda para no vidente (Día 18)

Su fe es inquebrantable, cada vez que recibe ayuda económica agradece a Dios y pide que les multiplique a sus benefactores todo lo que recibe.

Sus jornadas cuando va a la zona nueve son largas, sale de su casa en Villa Canales desde las 5 de la mañana, lo acompañan dos de sus hijos, tiene tres, ellos le ayudan como lazarillos y también cuidan que no le roben el dinero que recauda.

Los pequeños están estudiando, pero han aprendido a base de los golpes de la vida a superar las pruebas y esto les ha ayudado a madurar.

“Hace cuatro años me quedé no vidente por cruzar una calle en el Obelisco, me tiró un carro y cuando sentí ya no miraba nada”, nos contó don Israel.

La esposa de don Israel se queda todos los días en casa ya que son los encargados de la guardiana del lugar donde habitan, además, cuida a la hija más pequeña.

Donativo con amor

Doña Sara Ramírez pasa frecuentemente por el lugar y se dio cuenta de la necesidad de don Israel y su familia, por ello, decidió comprarle una cena navideña, víveres y útiles escolares.

“Hoy decidí traerle una pequeña ayuda al señor Israel, siempre he visto que se pone aquí a pedir ayuda, entonces nació de mi corazón venirle a entregar esta pequeña ayuda que le traje, una pequeña cena simbólica para que festeje la Navidad y pues sé que es una persona no vidente y por lo tanto es difícil para él conseguir trabajo”, explicó Ramírez.

También resaltó que le llevó “víveres, útiles para sus niños y algunas golosinas también para los pequeños, así como cosas básicas para el hogar”.

El momento fue muy emotivo, doña Sara salió de su vehículo, cruzó la calle y observó a Don Israel, con precaución para no asustarlo le indicó que le quería dar un donativo y le contó las cosas que le llevaba.

Don Israel comenzó a orar y pedirle a Dios por la familia de Ramírez, estos son los momentos únicos que nos deja el hacer buenas obras, y aunque este tipo de cosas no deben de pregonarse con bombo y platillos, la intención es llamar a la conciencia de todos para despertar la solidaridad que en muchos se mantiene dormida.

Ella también instó a todos para que nos sumemos y hagamos este tipo de acciones. “Espero que todas las personas se unan a esta noble causa que es 21 Días de Dar Felicidad y que no solo sean estos 21 días, cada vez que veamos a alguien necesitado ayudémoslo.

Con esto don Israel logrará sobrevivir algunos días y podrá utilizar el dinero que recauda para otras necesidades que tiene la familia. Regularmente logra juntar Q60 cuando va a la zona 9, no va todos los días, pero cuando va pide dinero durante 7 horas.

Esta historia nos demuestra que a cada paso que damos podemos encontrar a alguien que necesite nuestra ayuda y que no debemos ser indiferentes antes las dificultades que tienen los demás. Además, en un instante la vida nos puede cambiar, como a don Israel, que un accidente provocó que toda su vida cambiara, por ello debemos ser agradecidos y la mejor forma de agradecer es compartir.