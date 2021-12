21 días de dar felicidad: Feliz despertar en Atitlán (Día 11)

El vivir con cáncer es una de las situaciones más complicadas que puede vivir cualquier ser humano, este es el caso de la señora Norma Monterroso quien tiene cáncer de mama y se encuentra en tratamiento.

Ella es positiva y tiene fe en Dios que se recuperará pronto, uno de sus sueños más grandes es ver el amanecer en el Lago de Atitlán, algo que no ha podido cumplir debido a que la situación económica de su familia no es la ideal y debido a la enfermedad han tenido que incurrir en gastos que no tenían previsto.