6 frases y mensajes emotivos para dedicar el Día del Padre en Guatemala

Existen distintos lenguajes del amor. En el Día del Padre, uno de ellos son las palabras de afecto. Por ello, compartimos algunas frases hermosas que pueden ser útiles para elaborar una tarjeta o simplemente expresar de manera verbal aquello que sentimos.

Asimismo, muchos optan también por dedicar poemas o canciones durante este día. Sin embargo, lo más importante es el tiempo de calidad que se invierte con nuestros seres queridos.

La celebración del Día del Padre surgió en Guatemala en 1972, según información del Congreso de la República. Sin embargo, cada país cuenta con su propia conmemoración, por lo que la fecha varía de lugar en lugar.

Si desea escribir algún texto conmovedor a su papá, presentamos algunas ideas para compartir por medio de cartas, tarjetas o cualquier otro medio, según información recopilada de fuentes internacionales.

Frases y mensajes para compartir el Día del Padre en Guatemala

1. “No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar amor de padre” (Mateo Alemán)

Esta frase compara el amor de padre con el arte, ya que el afecto y las expresiones artísticas tienen un punto en común: ambas requieren tiempo y paciencia para cultivarse.

2. “Lo que un padre dice a sus hijos no lo oye el mundo, pero puede ser oído por la posteridad” (Jean Paul Richter)

Los consejos de los padres perduran siempre en el corazón de sus hijos. Esta es la esencia de este mensaje, que puede dedicarse a papá durante su celebración.

3. “El sueño del héroe es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre” (Víctor Hugo)

Detrás de muchas personas exitosas y valientes, muchas veces se encuentra la buena crianza y el amor de un padre.

El Día del Padre buscar reconocer el rol de la figura paterna en nuestras vidas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

4. “Solo un padre, pero el mejor hombre” (Edgar Guest)

El texto completo dice: “Solo un padre lo da todo para allanar el camino de sus hijos, haciendo con coraje inquebrantable las cosas que su padre hizo por él. Y esta línea quiero dedicarle: Solo un padre, pero el mejor hombre”. Con estas palabras se resume toda una vida de amor incondicional de un padre hacia sus hijos.

5. “Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre” (Gabriel García Márquez)

El escritor colombiano describe con este mensaje conmovedor el gran significado que tiene para un padre encontrarse por primera vez con su pequeño, frente a frente y de corazón a corazón.

6. “Ser padre es una oportunidad para amar a alguien más que a ti mismo” (Robert Brault)

La paternidad conlleva varios desafíos, incluido el hecho de anteponer las necesidades personales para priorizar las de los hijos. Esta incondicionalidad es uno de los actos de amor más puros que pueden existir.

Finalmente, concluimos esta serie de mensajes emotivos con un texto escrito por la Madre Teresa de Calcuta, que, aunque no es exclusivo para dedicarse a un padre, habla sobre la formación de seres humanos con dedicación y entrega:

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.

Sin embargo... en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.