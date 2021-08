A pocos días del estreno de “What if…?”la nueva serie de Disney Plus

“What if…?” ya fue observada por algunos críticos que la califican como lo mejor de Marvel en Disney +. La ficción debutará en Disney+ el próximo 11 de agosto y cada miércoles se sumará un nuevo capítulo al catálogo de la plataforma de streaming. Su primera temporada contará con 10 episodios.

Primeras críticas de “What if…?”

“Vi los primeros 3 episodios de What If… ? Me encantó el cómic, así que obviamente estoy preparado para disfrutar de la serie y cumple. El segundo episodio es T’Challa como Star-Lord y es un gran episodio que presenta la voz de Chadwick Boseman y sorpresas geniales. El tercer episodio es un misterio mejor que algunas películas”, explica @colliderfrosty.

Saw first 3 episodes of #whatif . Loved the comic so I’m obviously primed to enjoy the series and it delivers. 2nd episode is T’Challa as Star-Lord and it’s a great episode that features @chadwickboseman’s voice and cool surprises. 3rd episode is a better mystery than some movies pic.twitter.com/l0SX2xEY86 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) August 1, 2021

“Después de 3 episodios, What If…? tiene potencial para ser la mejor serie de Disney Plus. Sí, es divertida y emocionante, pero la forma en que cada giro se convierte en bolas de nieve de formas enormemente sorprendentes me mantuvo fascinado y comprometido también. El segundo episodio en particular (con T’Challa) es una de mis cosas favoritas de Marvel en años”, comenta @GermainLussier.