Alerta por radiación solar extrema: qué pasó y qué efectos puede tener en la tecnología

La NOAA emitió una alerta por tormenta solar tras una llamarada en el Sol. El fenómeno podría afectar satélites, GPS, comunicaciones y redes eléctricas.

Tormenta solar afecta la tierra este 10 de octubre

Una llamarada solar registrada por agencias espaciales provocó una alerta por tormenta solar este miércoles 31 de diciembre, con posibles efectos en satélites, GPS y sistemas de comunicación. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) activó este miércoles una alerta por tormenta solar luego de detectar una llamarada solar acompañada de emisiones de radiación que podrían provocar efectos en la infraestructura tecnológica terrestre.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, a las 14:00 GMT se registró una emisión de radiación tipo II, fenómeno que suele producirse en asociación con erupciones solares y que generalmente indica la presencia de una eyección de masa coronal, es decir, la expulsión de grandes cantidades de plasma y energía magnética desde el Sol.

La llamarada solar, descrita como una explosión breve e intensa de radiación en la superficie solar, se originó alrededor de las 13:33 GMT y generó una onda que avanzó a una velocidad aproximada de 893 kilómetros por segundo, según el reporte oficial.

Minutos después, a las 14:01 GMT, la NOAA emitió una segunda alerta por emisiones de radiación tipo IV, las cuales están asociadas a erupciones solares de mayor intensidad y a tormentas de radiación solar con potencial impacto en el entorno espacial cercano a la Tierra.

Las tormentas solares se caracterizan por la perturbación del campo magnético terrestre debido al material electromagnético expulsado por el Sol. Estos eventos pueden afectar sistemas GPS, provocar interferencias en comunicaciones de radio, generar fallas en sistemas utilizados por la aviación y alterar el funcionamiento de satélites.

Aunque este tipo de fenómenos no tiene efectos directos en la salud humana, en escenarios extremos puede dañar transformadores de redes eléctricas, lo que podría ocasionar apagones a gran escala. Además, pueden dar lugar a la aparición de la aurora boreal en latitudes poco frecuentes, lejos de las zonas polares.

