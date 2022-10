“Bad Bunny le ha abierto los ojos a mucha gente sobre lo que pasa en Puerto Rico”: el profesor que ofrecerá un curso sobre el cantante en California

La euforia por el curso, que comenzará en 2023 y estará disponible para los estudiantes graduados de la Escuela de Periodismo y Medios, es una muestra más de que el cantautor de 28 años es una de las figuras más influyentes del pop global, afirma Rodriguez.

El doctor en estudios sobre medios y de ascendencia mexicana insiste en que Benito Martínez Ocasio, quien fue el artista más escuchado en Spotify en 2020 y 2021, y que además lidera el tour más lucrativo de 2022, puede enseñarle a sus alumnos sobre temas tan diversos como el mercado musical y teorías sobre masculinidad.

“Los estudiantes serán capaces de entender, en tiempo real, el contenido que actualmente consumen de este artista”, comenta el educador, quien llegó a la institución californiana en 2016.

Mientras, agrega que “son muchas las razones por las que Bad Bunny es una figura cultural importante, que nos hacen querer analizarlo desde una perspectiva mediática”.

En entrevista con BBC Mundo, Rodriguez cuenta cuál será el contenido del curso.

Pero, además, el científico social profundiza en el porqué la Universidad de San Diego decidió abrir el seminario y sobre por qué este astro de la música urbana puede ayudarnos a entender el mundo que nos rodea.

¿Puede explicarnos de qué trata el curso?

El curso, que solo estará disponible a nivel graduado y comenzará en enero, estará enfocado en medios, porque fue preparado por la escuela de periodismo.

Analizaremos la manera en que Bad Bunny ha usado los medios para hablar sobre temas sociopolíticos y cultura, pero también hablaremos de representación y latinidad. Discutiremos asuntos que ocurren en Puerto Rico, como el colonialismo y el desplazamiento de su población.

Pero Bad Bunny es mucho más. Él también aboga por las personas LGBTIQ+. Así que podemos analizar asuntos sobre masculinidad. Un buen ejemplo que nos podría servir es la canción y el video “Yo perreo sola”. Y el hecho de que besó a un bailarín durante los MTV Music Awards.

Igualmente hablaremos de mercantilización. Su persona es utilizada para vender Cheetos, Crocs, Adidas. Estuvo en la lucha libre, vende ropa y otro tipo de mercancía. Lo usaremos como un arquetipo cultural para ver cómo las empresas mercantilizan la latinidad.

Getty Images

¿Podría explicarnos el concepto mercantilización y cómo se relaciona con Bad Bunny?

La mercantilización ocurre cuando las grandes empresas neoliberales, especialmente de alcance global, crean “instituciones” para hacer dinero.

Un ejemplo es cómo Bad Bunny, un artista de reguetón y trap latino, fue usado en una película de Brad Pitt en la que se le dio poco tiempo en pantalla, pero hizo que se vendieran muchos boletos del filme entre las audiencias latinas.

Bad Bunny no tuvo un rol predominante en la compañía de lucha libre WWE, estuvo peleando contra otro luchador por poco tiempo, pero aún así el programa obtuvo muchísima audiencia latina.

Así que analizaremos cómo la imagen de Bad Bunny se usa para que estas producciones ganen una audiencia latina.

Es el mejor ejemplo para mostrar que no solo hay poder adquisitivo en la comunidad latina, sino también para ver hacia dónde se está yendo su poder de compra.

¿Qué representa Bad Bunny para la comunidad latina?

Las personas que hablan español, y de países latinoamericanos, ven en Bad Bunny a alguien como ellos. Escuchan a alguien que habla español en un espacio anglosajón. Ven MTV, escuchan el español y piensan: “esta persona sueña como yo”.

Pero representa distintos niveles de latinidad.

Es auténtico, se pinta las uñas, se viste como quiere. Cuando es entrevistado en inglés contesta en español. Tiene acento y no le importa.

Es quien es y canta sobre lo que quiere. Pienso que quien lo ve, entiende que no hay una sola forma de ser latino.

¿Y cuál diría usted que es su impacto en la comunidad no latina?

Es muy difícil hablar por personas que no entiendo. Más ahora que vivimos en un país (EE.UU.) tan dividido. Pero puedo decirte que Bad Bunny está en todos lados y no por nada está vendiendo conciertos. Y que muchos de los que van a sus shows no hablan español.

Muchos van a sus espectáculos porque disfrutan de su música, de ser parte de su atmósfera. Pero imagino que hay quienes aún intentan entender por qué es tan popular, por qué está en todos lados.

De lo aprendido en este curso, ¿qué podrán levarse al escenario laboral los estudiantes?

Además del curso de Bad Bunny, yo he impartido una clase sobre Selena para estudiantes subgraduados por los pasados dos años. La ofreceré también en primavera. Es sobre la identidad mexicoamericana y la frontera.

Los estudiantes se llevan de estos cursos una idea de quiénes realmente son. Espero que se lleven lo mismo de la clase de Bad Bunny.

Como la clase de Bad Bunny es una a nivel graduado, los estudiantes ya han estudiado teoría y pueden hacer investigación. Así que espero que tengan un entendimiento profundo y crítico sobre la latinidad, sobre cómo los medios de EE.UU. son usados para entender el sur global.

Getty Images

Hay mucha gente que ha criticado a Bad Bunny y a los exponentes de la música urbana porque sus letras en ocasiones podrían categorizarse como machistas, misóginas y homofóbicas. ¿Qué opina sobre esto?

El curso no será una misa alrededor de Bad Bunny. No somos una iglesia, no estamos aquí para alabarlo o para decir que es perfecto y que todo lo que hace se debe exaltar.

Tendremos una oportunidad para examinar sus letras, para analizar su música, también el reguetón en general.

Cuando te digo que hablaremos sobre masculinidad, me refiero a todo lo que se relaciona con este concepto. Masculinidad tóxica, objetivación, sexualización y homofobia. Todo eso es parte de la cultura machista. Bad Bunny ha contribuido a esto.

Pero también ha hecho cosas positivas. Seremos críticos con lo bueno y lo malo.

¿Gracias a Bad Bunny hay una nueva forma de entender a Puerto Rico?

Muchas personas que no son de la isla conocen poco sobre Puerto Rico. En EE.UU. muchos ciudadanos no saben que la isla es parte del país.

Getty Images

Lo que escuchamos todo el tiempo es que es un lugar al que llegan huracanes, un sitio tropical para ir a vacacionar.

Lo que ha hecho Bad Bunny es abrirle los ojos a mucha gente sobre lo que está pasando ahí. Sobre las injusticias en relación a la red eléctrica, el desplazamiento y lo relacionado a los recursos naturales como las playas.

Pero también muestra la belleza de la gente, la idea de que los puertorriqueños no solo están sufriendo, sino que están orgullosos de sí mismos. Que están allá afuera en el mundo haciendo cosas grandes.

Algunos pensarán que es malo para Puerto Rico, porque canta sobre “perrear”, pero la realidad es que les está dando a los puertorriqueños una oportunidad para amplificar sus voces.

Los puertorriqueños siempre han tenido voz, pero él les está dando un escenario, una plataforma.