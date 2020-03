Cómo el actor de telenovelas mexicanas Fernando Colunga inspiró a una banda de rock serbia (que es más conocida en México que en Serbia)

Pero Fernando Colunga también es un famoso actor mexicano de telenovelas.

¿Qué los unió a ambos?

La idea inicial, dice el grupo de rock, fue hacer una parodia de las telenovelas latinoamericanas. Pero no se trataba de burlarse de los actores, sino de hacer una crítica humorística de las culturas.

“Muchos rockeros y seguidores de metal no admiten que ven en secreto esas telenovelas con sus familias, pero esto ocurre a menudo”, le dijo el cantante de la banda, Antonio Jovanovic, al colaborador de BBC Serbia Nemanja Mitrovic.

“Es como la luchas: muchos dicen que no las siguen y sin embargo todos saben lo que ocurre en ellas”, agrega.

Fernando Colunga se hizo conocido en Serbia en los 1990 con telenovelas como “Esmeralda”, “María la del Barrio”, “Nunca te olvidaré” y “Poder y pasión”, pues todas llegaron al país balcánico.

Fernando Colunga Ultimate Experience -o FCUE como se les conoce- se formó en 2010 y se definen como una banda de death’n’roll(un derivado del death metal) y grindcore (metal extremo).

Pero fue en 2019 cuando FCUE se dio a conocer más allá de las fronteras serbias gracias a una serie de memes que aparecieron en redes sociales. Y la fama pronto llegó a México.

La historia de la banda comenzó cuando los tres músicos, que eran amigos, pensaron en formar el grupo inicialmente para pasar el tiempo.

“Todo comenzó en 2010, cuando el bajista Marko Zivkovic celebraba su cumpleaños. Stefan Milenkovic, que se convertiría en el guitarrista, me preguntó si estaba interesado en cantar en un proyecto de metal que pensaba lanzar. Y yo le respondí que sí”, dice Antonio.

“Pero la banda iba a ser para nosotros, un proyecto casero, y no teníamos intención de darla a conocer”, asegura.

“La idea inicial era lanzar algo simple y totalmente frívolo. No sólo para hacer una parodia de las telenovelas latinas, sino de todo”, agrega.

Los tres -un cantante, un bajista y un guitarrista- decidieron no buscar un baterista y lanzaron su primer track grabando la sección de la batería con la computadora.

Los miembros de FCUE decidieron adoptar el nombre del mexicano porque era el más famoso de los actores que aparecían en las múltiples telenovelas latinas que llegaban a Serbia.

En honor del actor la banda grabó su primer track con el nombre “Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas”.

Y así nació su primer EP titulado “Sangrienta y Brutal Telenovela” en 2010.

El EP tiene nueve tracks, con nombres dignos de grindcore como “Esmeralda es una maldita prostituta, ya no la quiero” (en honor al melodrama “Esmeralda”, protagonizada por Colunga y Leticia Calderón).

El actor mexicano nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México.

Se hizo famoso en muchos países cuando las telenovelas en las que aparecía, principalmente producciones de la cadena Televisa, dieron la vuelta al mundo.

Entre sus papeles más conocidos están el de José Armando Peñareal en “Esmeralda”, Adrián Rosales en “Marimar”, Chicho en “María Mercedes”, Luis Fernando de la Vega Montenegro en “María la del barrio”, y su última aparición como Eladio Gómez Luna Altamirano en “Pasión y poder” en el 2016.

Para los músicos de FCUE éste último papel dejó una huella y decidieron usar la imagen del villano Eladio Gómez Luna Altamirano -que protagonizaba Colunga- para el logotipo del grupo que aparece en redes sociales.

Aunque la banda se separó en 2013 debido a compromisos familiares, pareció adquirir una nueva fama en 2019 cuando aparecieron los memes y su nombre llegó a México.

“Estaba en el trabajo cuando Stefan, el guitarrista, me llamó y me dijo que nos habíamos vuelto muy populares en México“, cuenta Antonio.

Habían comenzado a circular memes de la banda en redes sociales y mucha gente estaba dando vistos buenos en sus cuentas.

