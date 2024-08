“La mayoría de las personas que bebieron conmigo ese día murieron… Pensé que no sobreviviría”, dice Satya, una joven en India en proceso de recuperación tras haber bebido alcohol tóxico sin saberlo.

Murugan fue tratado después de beber del mismo lote de alcohol. “Debo mi supervivencia a los médicos. Nunca pensé que lo lograría. Estaba inconsciente y aterrorizado de morir”, dice.

Satya y Murugan se encuentran entre las 219 personas hospitalizadas en junio en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, luego de consumir alcohol mezclado con metanol.

Satya dice que tiene suerte de estar viva tras beber el mismo alcohol ilegal que provocó múltiples muertes. (Foto: BBC/ Tamil).

Al menos 57 personas fallecieron tras consumir la bebida ilegal.

“He estado tomando bebidas alcohólicas durante 20 años. Cada día en el hospital me pareció un año. Definitivamente nunca volveré a beber”, le dijo Murugan al Servicio Tamil de la BBC.

Al igual que otras víctimas en todo el mundo, las personas hospitalizadas en Tamil Nadu no sospechaban que estaban bebiendo veneno.

Cerca de 900 personas mueren cada año en Rusia por beber alcohol ilegal, según la Unión Nacional de Derechos del Consumidor del país.

En el caso de América Latina, no hay datos precisos de muertes por alcohol adulterado a nivel regional.

Pero pueden hallarse numerosos casos de muertes por alcohol ilegal en informes en la prensa local.

Un caso citado por el Informe regional sobre Alcohol y Salud en América en 2020 de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, es el de República Dominicana, donde en 2018-2019 periódicos locales informaron de 10 muertes de turistas supuestamente relacionadas con alcohol contaminado.

Otro ejemplo no incluido en el informe, pero reportado por la prensa mexicana, es el de más de 40 personas fallecidas en mayo de 2020 en diferentes municipios del estado de Puebla por tomar alcohol adulterado.

Más de 200 personas fueron hospitalizadas en junio en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, tras consumir alcohol mezclado con metanol. Al menos 57 personas fallecieron.

Metanol

Muchas muertes por alcohol ilegal están relacionados con el metanol o alcohol metílico, un compuesto común en productos alcohólicos ilegales.

El metanol se produce durante la elaboración de la bebida y se concentra mediante el proceso de destilación.

Los fabricantes comerciales lo reducen a niveles seguros para el consumo humano.

Pero los fabricantes de bebidas ilegales suelen añadir metanol industrial (que se encuentra en pinturas y barnices) para fortalecer las cervezas caseras y baratas.

Según la Iniciativa de Intoxicación por Metanol (MPI por sus siglas en inglés), en 2023 se notificaron 60 incidentes relacionados con el metanol en todo el mundo, que provocaron 309 muertes.

La iniciativa, impulsada por la Universidad de Oslo y Médicos Sin Fronteras (MSF), destaca que la mayoría de los incidentes de intoxicación se reportan en países asiáticos.

No se sabe exactamente cuántas personas mueren por intoxicación con metanol en América Latina.

“La falta de sistemas de vigilancia epidemiológica robustos en la región dificulta la monitorización y evaluación precisas de esta problemática“, le dijo a BBC Mundo Mario Zapata, asesor regional en alcohol y drogas psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud.

¿Cuáles son los efectos de la intoxicación por metanol?

“El alcohol metílico, también denominado alcohol industrial y utilizado como solvente, tiene graves efectos para la salud, aun con bajas dosis de consumo“, explicó Mario Zapata.

“El daño principal se produce en órganos blancos como el nervio óptico, pudiendo ocasionar ceguera, y en el sistema cardiovascular, donde puede provocar paro cardiorespiratorio“,

El experto de la OPS señaló que “se estima que las muertes por metanol representan menos de 0,1% de todas las muertes atribuibles al alcohol”.

“Si bien podría ser una cifra baja, la alta toxicidad puede desencadenar consecuencias graves para la salud en caso de incremento en su producción y consumo”.

El metanol puede dañar los nervios ópticos, que se muestran aquí en azul conectados a dos ojos en el escáner de un cráneo. Foto: (BBC/ Getty Images)

Según el Departamento de Salud Pública de Inglaterra, Public Health England, además de ceguera y daños al sistema nervioso, la ingestión o inhalación de vapores de metanol puede causar convulsiones, coma y muerte.

El doctor A Muthu, del Hospital Estatal Universitario de Medicina en Pudukkottai, Tamil Nadu, explicó al Servicio Tamil de la BBC cómo el ácido producido por el metanol mata a las personas.

“A medida que el ácido se acumula en los riñones bloquea el flujo de orina, aumentando el contenido de sal y provocando insuficiencia renal”.

El consumo de metanol causa la acumulación de ácido en los riñones. (BBC/ Getty Images).

Un problema global

La intoxicación por metanol afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables en todo el mundo y a menudo no se informa lo suficiente sobre este problema, advierte la Iniciativa sobre Intoxicación por Metanol.

Debido al aumento en los precios de las bebidas de marca, el alcohol casero más barato atrae a personas de bajos ingresos.

En India, más de 100 personas murieron por consumir alcohol ilegal en Bombay.

En Sudáfrica, rastros de metanol fueron hallados en los cuerpos de 21 adolescentes que murieron en un club nocturno llamado Enyobeni Tavern en 2022.

En países predominantemente musulmanes como Irán o Indonesia, uno de los mayores problemas para evitar muertes por consumo ilegal de alcohol es la existencia de tabúes religiosos contra el consumo de alcohol, señalan expertos.

Esos tabúes pueden impedir que las personas busquen ayuda cuando se enferman por miedo a ser incriminadas o por vergüenza.

Una mujer en Indonesia con la foto de su marido que murió tras beber alcohol ilegal, conocido localmente como “oplosan”. (BBC/ Getty Images).

Opeyemi, un crítico gastronómico de Nigeria, relató a la BBC que enfermó gravemente después de tomar un whisky de marca que resultó ser “falso” en un club nocturno en Port Harcourt, en el sur del país.

“Tenía un sabor raro, pero si estás de fiesta no te importa. Estuve gravemente enfermo durante cinco días”, añadió.

Opeyemi señaló que tras publicar su caso en redes sociales, muchas personas compartieron experiencias similares relacionadas con la falsificación de alcohol, que “se ha salido de control” en muchas ciudades de Nigeria.

Pero los países más ricos tienen criminales que operan de la misma manera.

Grecia

Hannah Powell vomitó y se sintió agotada después de una noche de fiesta con amigos en un bar en Zante, Grecia, en agosto de 2016.

Pero no se trataba de una resaca.

Sin saberlo, la joven de 23 años había bebido vodka mezclado con metanol. Debido al alcohol ilegal sus riñones fallaron y se quedó ciega.

“Aparentemente las bandas mafiosas lo fabrican en el bosque y lo venden a bajo precio a los bares, que llenan su stock con esas bebidas”, le dijo Powell a BBC Newsbeat en 2019.

“Me levanté para encender la luz. Fue entonces que entré en pánico porque me di cuenta de que la luz estaba encendida y no podía ver nada“.

Hannah Powell quedó ciega después de una noche de fiesta en Grecia en 2016.

El caso de Rusia

El vodka falsificado puede ser encontrado a veces en tiendas de comestibles en Rusia. Se estima que casi la mitad del alcohol vendido hasta mediados de la década de 2000 en los supermercados era falsificado.

En 2023, 30 personas murieron en diferentes regiones de Rusia tras consumir una bebida alcohólica llamada “Mister Cider” o “Señor Sidra”, que se vendía legalmente en los supermercados.

A principios de este año el gobierno ruso endureció las normas de concesión de licencias para fabricantes de alcohol con el fin de garantizar que sólo los productores establecidos puedan solicitarlas.

Un policía inspecciona una destilería ilícita de vodka en el pueblo de Kuchki, en las afueras de Moscú, en 2016. (BBC/ Getty Images).

¿Cómo saber si una bebida alcohólica es tóxica?

Podrías ser víctima de vendedores ilegales de alcohol sin importar en qué país te encuentres.

Interpol, la agencia policial internacional, aconseja comprar a proveedores de confianza.

“Si el producto se vende muy por debajo de su precio normal, o no parece incluir los impuestos normales sobre bebidas alcohólicas, entonces probablemente sea falso“, señala Interpol.

La agencia advierte sobre otros signos reveladores: “Verifica si el envase es de mala calidad, tiene errores ortográficos o las botellas tienen formas inusuales”.

La agencia policial también aconseja usar el sentido común: “¡Cuidado con los malos olores! Si huele a quitapinturas o a quitaesmalte, ¡probablemente lo sea!“.

Pero es posible que incluso establecimientos más exclusivos estén vendiendo bebidas venenosas sin saberlo.

“Es crucial que los consumidores estén alerta al comprar bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, especialmente si los envases no son herméticos o adecuados y carecen de etiquetas de respaldo de su producción legal”, afirmó Mario Zapata.

El experto de la OPS advierte que no solo el metanol puede causar serios problemas.

“El consumo y abuso de alcohol etílico tiene igualmente graves problemas para la salud, razón por la cual disminuir su consumo o abstenerse completamente es una decisión saludable”.

El alcohol contrabandeado, como el que destruyen funcionarios en Pakistán en esta imagen, conlleva mayores riesgos que las bebidas vendidas bajo licencia. (BBC/ Getty Images).

¿Cuál es la diferencia entre metanol y etanol?

El metanol tiene un olor ligeramente alcohólico y es relativamente barato, pero es extremadamente peligroso de beber. (BBC/ Getty Images).

El etanol y el metanol son tipos de alcohol utilizados como combustible y solventes.

El etanol, que es una sustancia química costosa, también se encuentra en bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino.

El consumo de alcohol puede provocar dolores de cabeza y náuseas, pero los efectos son temporales.

Sin embargo, el metanol, que tiene un olor ligeramente alcohólico y es relativamente barato, es muy tóxico y no apto para el consumo.

Históricamente, este químico anticongelante se destilaba de la madera y también se conoce como alcohol de madera.

El peligro del alcohol, aunque no sea adulterado

Mario Zapata le dijo a BBC Mundo que la cooperación técnica de la OPS en América Latina no se centra solo en el metanol, sino que “está enfocada en reducir el consumo de alcohol en la región y sus daños”.

“En 2019, aproximadamente 2,6 millones de personas murieron en todo el mundo debido al consumo de alcohol“.

Según la OMS, las tasas más altas de muertes relacionadas con el alcohol por cada 100.000 personas se registraron en las regiones europea y africana, con 52,9 y 52,2 muertes respectivamente.

“En la región de las Américas, la tasa fue de 32,7 muertes por cada 100.000 habitantes. Los tipos principales de muertes atribuibles al alcohol en esta región incluyen cáncer, autolesiones, violencia interpersonal y trastornos digestivos”.

“Las mejores inversiones recomendadas por la OPS/OMS —impuestos al consumo de alcohol, restricciones integrales al marketing y limitación de los horarios de venta de alcohol al por menor— son poderosas herramientas de prevención que están subutilizadas en la región de las Américas”, señaló Zapata.

Historia compilada por el Servicio Mundial de la BBC con contribuciones de BBC News Tamil, BBC News Asia, BBC News Mundo, BBC News Persa, BBC News África, BBC News Rusia, BBC Newsbeat y BBC News Online.

